Как состоится переход на зимнее время в этом году в Чехии?

Чехия перейдет на зимнее время в конце октября. Общеизвестно, что переход на летнее время — это попытка сэкономить электроэнергию, что особенно актуально в этом году.

Обязательное изменение времени должно было закончиться во всем Евросоюзе, но государства-члены на сегодня еще не сошлись в едином мнении. Таким образом, переход на летнее/зимнее время в Чешской Республике будет происходить как минимум до 2026 года.

Когда переведут стрелки в этом году?

Произойдет это в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября 2022 года. С переходом на зимнее время стрелки переместятся на один час назад с 3:00 до 2:00.

Источник: e15.cz

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