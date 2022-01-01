Как состоится переход на зимнее время в этом году в Чехии?

Обязательное изменение времени должно было закончиться во всем Евросоюзе, но государства-члены на сегодня еще не сошлись в едином мнении. Таким образом, переход на летнее/зимнее время в Чешской Республике будет происходить как минимум до 2026 года.
Когда переведут стрелки в этом году?
Произойдет это в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября 2022 года. С переходом на зимнее время стрелки переместятся на один час назад с 3:00 до 2:00.
Источник: e15.cz
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