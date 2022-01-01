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Когда состоится переход на зимнее время в Чехии в этом году?

Когда состоится переход на зимнее время в Чехии в этом году?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
18 октября
17:03
1190
Чехия перейдет на зимнее время в конце октября. Как и переход на летнее время, это попытка сэкономить электроэнергию, что особенно актуально в этом году.

Когда состоится переход на зимнее время в Чехии в этом году?

От сезонного перевода часов планируют отказаться во всем Евросоюзе, но государства-члены еще не договорились, какое время станет окончательным. Таким образом, переход на летнее и зимнее время в Чешской Республике будет происходить как минимум до 2026 года.

 

Когда переведут стрелки в этом году?

Произойдет это в ночь на воскресенье, 30 октября 2022 года. С переходом на зимнее время стрелки переместятся на один час назад, с 3:00 до 2:00.

 

Источник: e15.cz

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