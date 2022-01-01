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В Чехии скорректируют часы приема заявлений на пособия с 24 октября

В Чехии скорректируют часы приема заявлений на пособия с 24 октября

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Kochy
18 октября
20:37
166
Отделения службы занятости по всей стране изменят свои часы работы с понедельника, 24 октября. Жилищные пособия, детские пособия и родительские пособия можно оформить лично с понедельника по среду, в Праге — только по понедельникам и средам. Остальные дни будут зарезервированы для обработки заявок. Изменения призваны помочь ускорить выплату помощи.

В Чехии скорректируют часы приема заявлений на пособия с 24 октября

Об этом сегодня ЧТК сообщила пресс-секретарь Главного управления Министерства труда Катерина Беранкова. По ее словам, Минтруд и руководство ведомства согласовали корректировку. В последнее время Бюро труда критиковали за то, что оно не успевает оформлять государственную поддержку и что люди долго ждут выплаты пособий.

«Четверги, а в Праге и вторники будут зарезервированы только для решения вопросов по трудоустройству и чрезвычайной финансовой помощи. Должностные лица, занимающиеся другими видами пособий, будут иметь время для обработки полученных заявлений», — говорится в сообщении.

Люди, которые хотят лично оформить отпуск по уходу за ребенком, жилищные пособия или пособия, смогут обращаться в отделения соцзащиты с понедельника по среду. В Праге они смогут обратиться к чиновникам лично только в понедельник или среду. Заявки на трудоустройство и просьбы о чрезвычайном пособии могут быть рассмотрены в четверг, а также обработаны в пятницу. По понедельникам и средам отделения труда и соцзащиты будут работать с 8:00 до 17:00, в остальные дни с 8:00 до 11:00.

«Причина этого временного шага заключается в том, чтобы обеспечить максимально быструю обработку всех поступивших заявлений на жилищное пособие и пособие на ребенка, за которыми в настоящее время обращается гораздо большее количество людей, чем в предыдущие месяцы. Принятая мера также ускорит обработку заявлений на получение родительского пособия", - сказала пресс-секретарь. Она добавила, что на специальное отделение для беженцев из Украины, которое расположено на Просеке, изменение режима работы не повлияет.

В августе, по данным министерства, бюро по трудоустройству выплатили 253,7 тыс. (в августе 2021 года — 175 тыс.). детских пособий, 137,7 тыс. жилищных пособий (годом ранее 103 тыс.) и 286,6 тыс. родительских пособий (299,1 тыс.).

Источник: ceskenoviny.cz



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