Вместо детского садика — соседка. В Чехии начнут работать детские группы

Среди постоянных проблем семей с маленькими детьми — нехватка мест в детских садах и яслях. После отпуска по уходу за ребенком у матерей часто нет иного выбора, кроме как оставаться дома или платить большие суммы частным садам.

Поэтому Министерство труда и социальных дел хочет ввести новый способ ухода за маленькими детьми — небольшие детские группы. Присматривать за детьми в этом случае могли бы соседи или знакомые, имеющие соответствующую квалификацию. Это бы дало возможность зарабатывать и самим родителям, которые бы присматривали за группой из четырех детей, полагают в Министерстве.

«Мы хотели бы поддержать новый вид услуг, а именно районные детские группы», — заявила заместитель министра труда Здислава Одстрчилова в парламенте. Так называемая соседская помощь предусмотрена министерством в готовящейся поправке к закону о детских группах. Согласно проекту, один человек мог присматривать за четырьмя детьми. Он должен соответствовать определенным требованиям, в том числе иметь законченное образование и навыки, необходимые для предоставления этого вида услуг.

«Мы хотим, чтобы условия были максимально гибкими», — добавил Якуб Аугуста из пресс-службы Минтруда. По его словам, предоставлять эту услугу можно будет с января 2024 года.

Аналогичную форму ухода за детьми три года назад продвигала тогдашний министр труда Яна Малачова. Подобная система действует, например, в Австрии и Германии.

«Это дополнительная опция, которая предлагает решение для родителей, особенно с маленькими детьми. Многие семьи обеспокоены тем, что в некоторых районах детские сады и детские кружки буквально трещат по швам», — заявила вице-спикер парламента Ольга Рихтерова («Пираты»).

По ее информации, государство должно оказывать финансовую поддержку такой форме присмотра за детьми. Размер финансовой помощи пока обсуждается.

Источник: novinky.cz

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