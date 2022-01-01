Глава МИД Чехии: россияне должны выражать свое мнение против агрессии в Украине в своей стране

​Чехия присоединилась к списку стран, которые не пускают на свою территорию россиян с туристическими визами, даже если они прибывают из государств, не входящих в Шенгенскую зону. Кроме того, парламент одобрил чешскую версию так называемого акта Магнитского, который позволит Чехии вводить санкции против представителей российского режима даже без согласия остальной части Евросоюза. Вскоре после этого российские власти снесли часть ограды Чешского дома в Москве — крупнейшего чешского имущества за рубежом.

В интервью Seznam Zprávy министр иностранных дел Ян Липавский («Пираты») описывает, какую реакцию готовит Чешская Республика.

Вы знаете, почему русские демонтировали часть забора возле Чешского дома в Москве? Это дипломатическое давление? Как вы ответите на это?

Мы подробно разбираем всю ситуацию, конечно, считаем недопустимым вмешательство в собственность, которая есть у Чехии в Москве. На данный момент указанная часть земли временно отгорожена, при этом мы готовим стандартные дипломатические шаги, которые состоятся в ближайшие дни. Пока я не хочу говорить об этом более подробно.

Будет ли аналогичный шаг в отношении зданий, которыми владеет Российская Федерация в Чехии?

Мы тоже очень подробно занимаемся этим вопросом, у нас для этого есть рабочая группа. Российская сторона уже получила от нас два сообщения в виде ноты, когда мы достаточно четко указали им, какие объекты мы считаем так называемыми дипломатическими помещениями миссии. Это объекты и помещения, которые подлежат охране в соответствии с Венской конвенцией.

Остальное чешская сторона считает стандартным имуществом, находящимся во владении Российской Федерации или ее учреждений. Однако у нас есть информация, что дипломатическая деятельность там не ведется, поэтому Чехия так к ним и обращается. При этом, скажем так, мы предупредили российскую сторону, что в Чехии действует чешская правовая система и необходимо последовательно следовать ей на всех этапах.

Парламент одобрил чешскую версию Закона Магнитского в пятницу. Вы договорились о его поддержке в Сенате и у президента?

Я общаюсь с сенаторами, у меня там есть положительный отклик, поэтому я верю, что закон успешно пройдет согласование в Сенате. Я, конечно, готов присутствовать и защищать его. А что касается Пражского Града, я верю, что президент проявит конструктивный подход и подпишет закон.

Когда закон вступит в силу?

Я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее, потому что это важное изменение, которое укрепит внешнюю политику Чехии в сегодняшней очень сложной ситуации с безопасностью.

Какие у вас планы? Какова главная цель закона? Вы собираетесь заморозить какие-то активы, запретить въезд в Чехию конкретным людям или преследовать определенные организации?

Я, конечно, не буду сейчас упоминать какие-то юридические лица, с другой стороны, совершенно очевидно, на что направлен закон. Это не только нарушение прав человека, но и, например, борьба с терроризмом или обращение с запрещенными веществами, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, будь то ядерное или химическое.

Чешская Республика имеет четко определенную внешнюю политику. Конечно, есть российская агрессия против Украины, но есть и, например, ситуация в Иране, которая в последние дни была очень драматичной. То же касается и проблемы терроризма на Ближнем Востоке. Любой режим санкций будет определяться постановлением правительства.

В Министерстве иностранных дел будет создан отдел по санкционной политике. У нас будет специальная группа работников, которые будут обладать необходимыми знаниями, будут связаны со своими коллегами в мире и смогут собрать воедино всю информацию, которой располагает чешская система безопасности. И в то же время проецировать их на внешнюю политику Чехии, а затем предлагать более эффективные и активные санкции на европейской земле.

Мы находимся на полпути председательства Чехии в Европейском союзе. Удается ли нашей дипломатии воспользоваться этим положением?

Чешская Республика за время председательства сделала себе отличное имя, у нас отличная репутация. Если говорить о международных отношениях, то мы выступили с конкретной инициативой о том, что необходимо пересмотреть отношение европейцев к России. Дискуссия еще не закрыта, но к ней присоединился ряд государств, создан ряд позиционных документов, которые обсуждаются на уровне Евросоюза.

Мы выступили с инициативой о том, что необходимо ограничить передвижение граждан России с целью туризма в Европе. Мы пришли к какому-то компромиссу.

Как вы лично оцениваете возможность помощи россиянам, которые убегают от мобилизации? Считаете ли вы их угрозой безопасности в Европе или мы должны им помочь?

В настоящее время мы не в состоянии позаботиться о потенциально до 22 миллионах граждан России, которые могут быть призваны на военную службу. Наоборот, если в Чешскую Республику прибудет большее количество таких людей, это будет означать для нас значительный риск в плане безопасности.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы позаботились о 400 000 украинцев, которые бежали сюда от падающих бомб, и в последнюю неделю мы видим, что Россия возобновила террористическую кампанию по бомбардировке гражданских объектов в Украине баллистическими ракетами или помощью дронов, которые поставляются из Ирана.

Необходимо осознать, что граждане России должны выражать свое мнение против агрессии в Украине в первую очередь в России. Эта война была начата русским режимом.

Я понимаю, что это непростая ситуация, но в то же время меня просто шокирует, когда я вижу интервью с некоторыми россиянами, бежавшими в Грузию или Казахстан. Когда их спросили о войне, у них не было твердого мнения о ней. Они просто не хотели быть призваны на военную службу.

Зафиксировали ли вы активизацию попыток граждан России получить вид на жительство в Чехии?

Особых изменений нет. То, что делает Чешская Республика, конечно же, она всегда делала, и мы сейчас уделяем этому особое внимание, так это то, что мы помогаем очень конкретным людям, которые борются за те же ценности, что и Чехия, Европейский Союз и западные страны.

Людям, которые борются за демократию, за свободу слова, журналистам, историкам, некоторым оппозиционным политикам, предоставляется — теперь еще и в рамках специальной программы от Чехии — возможность приехать в Евросоюз, либо остаться здесь. Это программа гражданского общества.

Программа работает. Я не скажу вам точное количество навскидку, но есть ограничение в 500 человек, и на этом этапе будут еще десятки на разных этапах процесса, которым были предоставлены различные виды на жительство или въездные визы.

Это журналисты, оппозиционные политики, активисты?

Это группа людей, как я вам ее описал. Они всегда сотрудничают с какой-нибудь некоммерческой организацией, чтобы мы тоже знали что-то об этих людях и имели какие-то гарантии. Однако мы намеренно не говорим об этой программе, потому что речь идет о людях, которых режим преследует и наказывает различными способами. Именно поэтому мы хотим им помочь, именно поэтому об этом нужно говорить как можно меньше.

С 25 октября Чехия не будет пускать на свою территорию россиян, прибывающих по туристической визе. Но проверять его будут только в международных аэропортах, фактически только в Рузине.

Это решение соответствует Шенгенскому кодексу о границах. Мы присоединились к Финляндии, прибалтийским республикам и Польше, где они также ввели эту меру. Мера применяется только к внешней границе Европейского Союза, где есть пограничный контроль, и, таким образом, эта мера может эффективно применяться на практике.

Почему мы не применяем эту меру в других местах?

На данный момент у нас нет другого готового решения. Я понимаю, что это можно интерпретировать как несовершенное, но мы как-то причастны к внешней границе, и если мы дошли до ситуации, когда у Евросоюза есть договоренность о том, что можно не пускать людей на внешнюю границу для целью туризма, спорта или культуры, я рад, что Чехия смогла присоединиться к этой мере.

На данный момент туристам достаточно прилететь, например, в Мюнхен, и они могут продолжить путь в Чехию. Будете ли вы пытаться расширить эту меру, чтобы сделать ее действительно эффективной?

Я говорю об этом со своими коллегами, с другой стороны, мне гораздо важнее поговорить с зарубежными партнерами о других вопросах в рамках позиции по отношению к России, идет ли речь о создании Чрезвычайного трибунала по деянию агрессии, или продолжать помогать Украине, или искать дополнительные санкционные меры, которые ограничат способность России вести войну.

Скажем так, это один из пунктов повестки дня, но я не настаиваю на этом в данный момент.

Ожидаете ли вы, что после войны отношения с Россией вернутся на прежний уровень?

Я не хочу строить догадки о том, что будет после окончания войны. Мы не знаем, чем это закончится. Я верю, что Украина победит, что она будет защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Я считаю, что Россия и ее представители понесут ответственность за акт агрессии против Украины. Это должно стать исходными предпосылками для восстановления наших отношений с Россией.

При этом перед нами стоит задача сдерживания российского влияния в Европе, которую я вижу самой важной. Я верю, что когда-нибудь у нас будут отношения с Россией, но на условиях, не нарушающих того, что было установлено во всем мире после Второй мировой войны.

Источник: seznamzpravy.cz