В Чехии бывшему депутату Доминику Фери будет предъявлено обвинение в изнасиловании

​Полиция объявила, что бывшему депутату Доминику Фери будет предъявлено обвинение в трех случаях изнасилования. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Доминику Фери предъявлено уголовное обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании. По версии следствия, жертвами стали девушки, с которыми он познакомился в социальных сетях и пригласил к себе в квартиру или в квартиру своих друзей. Затем он потребовал от них совершить половой акт.

Фери отказался своего парламентского мандата после того, как обвинения были обнародованы в июне прошлого года. 19 мая этого года прокурор отклонил жалобу Фери на возбуждение уголовного дела.

В случае признания виновным экс-депутату грозит до 10 лет лишения свободы, так как он также привлечен к уголовной ответственности за изнасилование, совершенное в отношении ребенка, которому исполнилось 17 лет, сообщила полиция в марте.

Весной этого года о фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год.

«Он взял тумбочку и заблокировал ею дверь, чтобы я не могла выйти из комнаты. Я повторила, что не хочу заниматься с ним сексом, и попросила его перестать приставать ко мне. Он закричал на меня, чтобы я замолчала, а затем набросился на меня и стал заниматься сексом, несмотря на мой протест. Я была в шоке и не могла даже пошевелиться», — рассказала одна из жертв.

Еще одну женщину Фери якобы изнасиловал в ванной комнате, которую также забаррикадировал. «Он залез ко мне в душ и стал требовать секса. Пространства было мало, мне некуда было деться. Он все время говорил мне, что это будет совсем недолго и его совершенно не интересовал мой отказ. В конце концов, он сделал это против моей воли и несмотря на то, что я несколько раз четко сказала ”нет”», — призналась женщина.

Как уже сообщал 420on, ранее в своем письменном заявлении политик в целом отказался признать факты сексуального насилия, но извинился за неприемлемое поведение. «Для меня нет большего чувства унижения и личной неудачи, чем оглядываться назад и вспоминать ситуации, в которых я вел себя ненадлежащим образом, не как джентльмен. Я прошу прощения за все такие ситуации, я глубоко и искренне извиняюсь за них. Я был просто молод, теперь я живу по-другому», — добавил он.

Источник: novinky.cz