В Чехии мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за подделку дипломов и covid-паспортов

В среду окружной суд Пльзеня отправил 36-летнего Павла Кубеша за решетку на 3,5 года за изготовление поддельных университетских дипломов, аттестатов средней школы, денежных купюр, а также паспортов covid.

Он также должен заплатить штраф в размере 50 000 крон. Бывший компьютерщик Западночешского университета в Пльзене согласился с приговором с прокурора, суд утвердил это соглашение.

Мужчина брал за подделки от 4 000 до 13 000 крон. Например, одна из свидетельниц рассказала, что Кубеш сделал ей диплом об окончании педагогического факультета, хотя она не закончила учебную программу.

«Я хотела расширить свою нынешнюю степень бакалавра в области государственного управления до степени магистра в области преподавания. Я рассказалаему, что хочу, и он предложил мне не ходить в школу. Мы договорились, что я заплачу ему 4000 крон», — заявила 42-летняя женщина.

Через три месяца Кубеш принес ей диплом со званием мастера. «Я не хотела задавать слишком много вопросов, а потом иметь проблемы», — заключила свидетельница.

Кубеш признал свою вину в суде лишь частично. Но он решительно отрицал изготовление фальшивых купюр номиналом 2000 крон, появившихся в прошлом году в Пльзене и Праге.

В итоге он попросил самого прокурора заключить с ним соглашение о признании вины, заявив, что согласен со всем, что содержится в обвинительном заключении.

Источник: novinky.cz

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