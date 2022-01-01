«Принимайте душ вместо ванны». Что еще советует чешская власть, чтобы снизить расходы на коммуналку?

В новой кампании людям советуют излишне не «выкручивать» батареи дома и сообщают, что понижение температуры даже на один градус может снизить потребление на 6%, а также напоминают, что лучше один раз полностью проветрить помещение в течение нескольких минут, чем постоянно держать форточку открытой.
Что еще можно сделать? Принимать душ вместо ванны, выключать свет в комнатах, где никого нет, и регулярно размораживать холодильник — все это должно способствовать экономии энергии.
На сайте также рассчитывается примерная сумма, которую удастся сэкономить, в зависимости от вашего источника отопления и типа жилья.
Например, для квартиры, которая отапливается электричеством, приводят такие суммы:
При создании кампании Министерство труда сотрудничало с Департаментом окружающей среды и Государственным экологическим фондом. В Минтруда же напоминают, что домохозяйства, пострадавшие от высоких цен на энергоносители, могут претендовать на различные льготы, например на жилищную субсидию.
В дальнейшем в региональных бюро труда по этим вопросам будут консультировать специально обученные сотрудники.
Источник: novinky.cz
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