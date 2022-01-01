«Принимайте душ вместо ванны». Что еще советует чешская власть, чтобы снизить расходы на коммуналку?

Люди могут уменьшить потребление энергии дома и тем самым сократить свои расходы, например, снизив температуру батареи или принимая душ вместо ванны. Эти и другие рекомендации представлены в новой кампании Министерства труда и социальных дел и Министерства окружающей среды.

В новой кампании людям советуют излишне не «выкручивать» батареи дома и сообщают, что понижение температуры даже на один градус может снизить потребление на 6%, а также напоминают, что лучше один раз полностью проветрить помещение в течение нескольких минут, чем постоянно держать форточку открытой.

Что еще можно сделать? Принимать душ вместо ванны, выключать свет в комнатах, где никого нет, и регулярно размораживать холодильник — все это должно способствовать экономии энергии.

На сайте также рассчитывается примерная сумма, которую удастся сэкономить, в зависимости от вашего источника отопления и типа жилья.

Например, для квартиры, которая отапливается электричеством, приводят такие суммы:







При создании кампании Министерство труда сотрудничало с Департаментом окружающей среды и Государственным экологическим фондом. В Минтруда же напоминают, что домохозяйства, пострадавшие от высоких цен на энергоносители, могут претендовать на различные льготы, например на жилищную субсидию.

В дальнейшем в региональных бюро труда по этим вопросам будут консультировать специально обученные сотрудники.

Источник: novinky.cz

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