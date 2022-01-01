Seznam Zprávy: санкции не уничтожили россиян, но они получили «черную метку»

Россия не погрязла в нищете из-за санкций. Магазины не полупустые, россияне и дальше продолжают приобретать товары брендов, официально ушедших с российского рынка.

«Чуть-чуть не попал», — с кривой улыбкой говорит А. Недавно он был внесен в санкционный список Канады. В конце сентября этого года он участвовал в так называемых референдумах о присоединении новых украинских территорий к России. А. улыбается, потому что ожидал, что будет хуже.

«К счастью, меня нет в черном списке США. Это было бы хуже. У меня были бы проблемы с социальными сетями, с билетами на самолет за границу и с международными платежами», — поясняет он. Он надеется, что удача его не покинет.

Неделей ранее я встречался с исполнительным продюсером российского прокремлевского канала. М. радовался тому, что ему больше не приходится покупать своей жене дважды в год «эту коричневую хрень с золотым принтом». Естественно, он имел в виду сумки французского модного бренда Louis Vuitton. Компания закрыла свой магазин в России в марте, через несколько недель после вторжения России в Украину.

Сегодня ехал в лифте и на экране — да, и в наш многоквартирный дом на окраине Москвы пришла цивилизация — реклама нового iPhone 14 Pro. Моему брату он обошелся в 76 000 рублей (около 31 000 крон) и по объявлению вы получите мобильный телефон в день заказа.

Мало кто так представлял западные санкции против России, да? Вот уже восемь месяцев Россия убивает на Украине, а эти русские негодяи живут относительно неплохо?

Как посмотреть.

Наверное, многих читателей это разочарует, но Россия не погрязла в нищете из-за санкций. Более того, некоторые модные бренды потихоньку возвращаются в Россию. Бренды, принадлежащие польскому ритейлеру одежды LPP Group, доступны в торговых центрах. Есть магазины таких брендов, как Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Прежде чем обижать наших польских друзей нехорошими словами, знайте, что официально все в порядке: российские филиалы принадлежат китайскому консорциуму, а магазины работают под разными названиями.

О брендах

В сентябре на прилавках российских ритейлеров должны были появиться отечественные версии газированных напитков Sprite и Fanta, которых не хватает в связи с уходом материнской компании Coca-Cola. Она прекратила поставки на российский рынок в начале августа. Новыми станут «Хороший лимон-лайм» и «Хороший апельсин».

Это также относится к бренду Levi's. Американская компания сменила название на JNS в России и предлагает широкий спектр брендов, которые официально больше не работают в России, таких как Lacoste, Vans, Wrangler или Lee.

Сеть OBI снова работает в России после небольшого перерыва. Летом российский филиал сменил владельца, им стал израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович и его российские партнеры.

Другие компании даже не покинули путинскую империю. В России, несмотря на войну, ведут бизнес французская торговая сеть Auchan, Leroy Merlin, сеть кафе Costa Coffee и производитель спортивной обуви New Balance. В России по-прежнему держится итальянский бренд элитной обуви Baldinini или элитных сумок Furla. И так далее.

А то, что нельзя получить напрямую, можно заказать на различных отечественных интернет-маркетах, которые богатеют благодаря спросу россиян на брендовые вещи.

Хотя IKEA ушла с российского рынка, в стране действует собственная квази-IKEA, которая называется Hoff. Это удовлетворяет потребности россиян в дешевой мебели.

Скажу вам еще одну неприятную вещь: Coca-Cola здесь доступна в двух вариантах. В российском провенансе под новым названием Добрый Кола, который естественно никто не пьет, и в оригинальном, который привозят из Казахстана.

Тот факт, что российские потребители не столкнутся с суровым эмбарго, может вызвать у некоторых чувство предательства и отчаяния. Как получается, что агрессор не страдает, когда мы объективно страдаем и будем жить хуже?

О санкциях

Бельгия борется за торговлю российскими алмазами, греческие танкеры везут российскую нефть, а Франция и другие страны все еще импортируют российский уран для производства атомной энергии. Словом, антироссийские санкции, введенные ЕС, имеют ряд исключений.

В Украине это называют синдромом предательства. Когда политическая ситуация развивается не так, как мы мечтали, мы чувствуем, что нас предали, и верим, что побеждает другая сторона.

Мы больше всего «эмоционально вкладываемся» в войну на Украине. С одной стороны, это хорошо. Без этого погружения в ситуацию чехи не собрали бы миллионы на танк для украинских защитников. И это действительно достойное дело! Десятки людей не стали бы участвовать в помощи Украине прямо на месте, не прочувствовав войны эмоционально. В этом отношении чешское общество может собой гордиться.

С другой стороны, вот почему мы живем в иллюзиях. В какой-то воинственной виртуальной реальности.

Мы ожидаем быстрого поражения российской армии и путинского режима. Ведь "мы" изгнали иванов из Киева и из Лимана. Так быстро, русский. Не жалейте его. Каждое наступление украинской армии – это для нас толчок. Кто-то верит глупейшему фейку о перевороте в Кремле.

Когда этого не происходит, мы используем мгновенную замену. Смотрим видео с украинского поля боя, где горят российские танки, а украинские беспилотники бомбят русских в окопах.

Или нас обманывают гарантированными предсказаниями о том, что Россия находится на грани распада и что украинцы будут гнать российских солдат аж до самой Москвы. Если не к концу октября, то к Новому году точно.

Мы радуемся диверсии на Крымском мосту и обстрелу Белгорода, который находится в непосредственной близости от украинского Харькова. И наоборот, мы в ярости, когда Кремль отправляет дроны-смертники в украинские города.

Рано или поздно эти эмоциональные колебания могут нас утомить. И что еще хуже, может наступить выгорание, разочарование. И именно на это рассчитывает Кремль. К нашей засушливости, которая превратится в другие социальные и, в конечном счете, политические приоритеты.

Мы отдаем приоритет эмоциям и часто отказываемся от рационального восприятия ситуации. Это относится и к санкциям. Разные умники представили их как оружие, которое разрушит путинскую экономику и приведет к падению режима снизу. Но даже самые жесткие экономические ограничения, наложенные на Россию, не могут этого сделать. Это печальная правда.

Необходимо открыто сказать, что Россия не может быть полностью изолирована. Караваны животных не привозят товаров русским мужчинам. Мы живем в 21 веке. В эпоху глобализации. А также в эпоху глобального потребительства.

Санкции не могут лишить россиян модных гаджетов. Что сделали санкции, так это изгнали россиян из глобального общества потребления. Они больше не являются частью мира, с которым они идентифицировали себя как потребители и где многие из них были популярными клиентами благодаря своей покупательной способности. В глобальном потребительском обществе русских не приветствуют, только терпят на его периферии.

Символизм важен для санкций. Это черная метка, которую нельзя стереть тем, что ты можешь купить модные кроссовки. Россияне — нация, заклейменная санкциями.

После распада Советского Союза они стремились интегрироваться в глянцевое общество потребления. Тридцать лет спустя путинская война выгнала их оттуда. Они недостойны членства в мировом клубе потребителей, и это их раздражает.

Россия может и придумает замену McDonald's, но это все равно будет просто замена. Россияне могут начать ездить на москвичах, но это все равно будет не BMW.

Война — это не сериал Netflix. Украинцы платят за свободу своей страны настоящей кровью. Мы должны помнить об этом прежде всего. Мы не помогаем им для собственного эмоционального спокойствия, а потому, что война на Украине — это конфликт о форме европейской безопасности.

То, что россиянин может купить айфон и носить дизайнерские шорты, это не наш проигрыш. Просто реальность.

Йиржи Юст, журналист, много лет живущий в России и Украине

Источник: seznamzpravy.cz

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