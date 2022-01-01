Подарок из столицы Чехии: Пражские трамваи и автобусы отправляют в Украину

Пражская транспортная компания в сотрудничестве со столицей и некоммерческой организацией Člověk v tísni начала транспортировку трамваев в Украину. Их получит Харьковское городское транспортное предприятие в подарок. Все транспортные средства работают исправно и будут работать как общественный транспорт в Харькове, куда первые трамваи прибудут уже в ближайшие дни. Два подаренных автобуса также отправятся в Украину, в город Хмельницкий.

Будет подарено пять трамваев типа T3SUCS и 15 трамваев типа Т6А5, которые пражская транспортная компания перестала использовать в прошлом году. Пожертвование транспортных средств было осуществлено при посредничестве мэрии Праги, куда обратился городской голова Харькова Игорь Терехов с просьбой о содействии.

Помимо безвозмездной передачи транспортных средств, текущая учетная стоимость которых составляет около семи миллионов крон, пражская транспортная компания возьмет на себя также расходы на их погрузку. Автоперевозки и все таможенные формальности обеспечивает получатель – Харьковская городская транспортная компания.

«У нас исторически сложились контакты с транспортными компаниями в Украине. Например, в 2016 году мы подарили Мариуполю два трамвая. На этот раз связались с нами из Харькова, где депо было обстреляно в самом начале российского нападения», — пояснил заместитель мэра Праги по общественному транспорту Адам Шейнхерр (Praha Sobě).

Помимо трамваев в Украину отправятся и пражские автобусы. Это автобусы Karosa B951 и Irisbus Citelis 18M. Оба будут использоваться в общественном транспорте в городе Хмельницкий.

«Мы пытаемся поддерживать украинские города в сохранении хотя бы базовых услуг, и, конечно же, транспорт — одна из них. Важно, чтобы беженцам, которые сейчас с нами, было куда вернуться», — сказал мэр столицы Праги Зденек Гржиб.









Источник: novinky.cz

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