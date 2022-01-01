Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Подарок из столицы Чехии: Пражские трамваи и автобусы отправляют в Украину

Подарок из столицы Чехии: Пражские трамваи и автобусы отправляют в Украину

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 октября
15:22
32
Пражская транспортная компания в сотрудничестве со столицей и некоммерческой организацией Člověk v tísni начала транспортировку трамваев в Украину. Их получит Харьковское городское транспортное предприятие в подарок. Все транспортные средства работают исправно и будут работать как общественный транспорт в Харькове, куда первые трамваи прибудут уже в ближайшие дни. Два подаренных автобуса также отправятся в Украину, в город Хмельницкий.

Подарок из столицы Чехии: Пражские трамваи и автобусы отправляют в Украину

Будет подарено пять трамваев типа T3SUCS и 15 трамваев типа Т6А5, которые пражская транспортная компания перестала использовать в прошлом году. Пожертвование транспортных средств было осуществлено при посредничестве мэрии Праги, куда обратился городской голова Харькова Игорь Терехов с просьбой о содействии.

Помимо безвозмездной передачи транспортных средств, текущая учетная стоимость которых составляет около семи миллионов крон, пражская транспортная компания возьмет на себя также расходы на их погрузку. Автоперевозки и все таможенные формальности обеспечивает получатель – Харьковская городская транспортная компания.

 

«У нас исторически сложились контакты с транспортными компаниями в Украине. Например, в 2016 году мы подарили Мариуполю два трамвая. На этот раз связались с нами из Харькова, где депо было обстреляно в самом начале российского нападения», — пояснил заместитель мэра Праги по общественному транспорту Адам Шейнхерр (Praha Sobě).

 

Помимо трамваев в Украину отправятся и пражские автобусы. Это автобусы Karosa B951 и Irisbus Citelis 18M. Оба будут использоваться в общественном транспорте в городе Хмельницкий.

 

«Мы пытаемся поддерживать украинские города в сохранении хотя бы базовых услуг, и, конечно же, транспорт — одна из них. Важно, чтобы беженцам, которые сейчас с нами, было куда вернуться», — сказал мэр столицы Праги Зденек Гржиб.




 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
21 октября
12:47
274
Экономика
Минтранс: приоритетом Чехии является высокоскоростная железная дорога до Берлина и Вены
Assets
19 октября
08:55
622
Экономика
Чешские железные дороги увеличат стоимость билетов на 15%
Assets
18 октября
13:32
1976
Общество
Путешествовать на поезде в Чехии можно будет быстрее
Assets
15 октября
15:13
1259
Общество
В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице
Последние новости:
Assets
21 октября
14:40
95
Общество
ФОТО: В центре Праги бастуют климатические активисты. В этот раз обещали не блокировать проезд
Assets
21 октября
14:25
286
Общество
Seznam Zprávy: санкции не уничтожили россиян, но они получили «черную метку»
Assets
21 октября
12:47
274
Экономика
Минтранс: приоритетом Чехии является высокоскоростная железная дорога до Берлина и Вены
Assets
21 октября
11:37
680
Политика
Novinky.cz: В Польше пройдет встреча российских оппозиционеров, которые хотят перенять власть после Путина
Assets
21 октября
11:12
241
Экономика
Datová schránka: в 2023 году все индивидуальные предприниматели в Чехии должны обзавестись электронным информационным ящиком
Assets
21 октября
11:10
806
Экономика
Радек Шпикар: «Тикает бомба. Когда она взорвется, произойдет крах компаний и кризис, подобного которому мы еще не испытывали»
Assets
21 октября
09:45
788
Экономика
Правительство Чехии хочет увеличить налоги. В первую очередь на алкоголь, сигареты и жилье
Assets
21 октября
08:34
273
Экономика
Треть чехов откладывают более крупные расходы и планируют экономить
Assets
20 октября
19:09
933
Политика
Комментарий Seznám zprávy: свободное падение Карла Янечка
Assets
20 октября
17:23
1142
Общество
«Принимайте душ вместо ванны». Что еще советует чешская власть, чтобы снизить расходы на коммуналку?


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы