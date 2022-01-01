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Пожилая женщина в Чехии одолжила мошеннику 8 миллионов крон на покупку какао-бобов

Пожилая женщина в Чехии одолжила мошеннику 8 миллионов крон на покупку какао-бобов

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Kochy
21 октября
16:43
321
Около года 71-летняя женщина из Градца Кралове отправляла деньги мужчине, которого знала по интернет-общению как француза, занимающегося бизнесом по выращиванию какао-бобов. Он утверждал, что получил большой заказ, но ему нужно подготовиться к нему. Потерпевшая отправила по частям в общей сложности 8 миллионов крон. Она обратилась в полицию, так как предполагаемый бизнесмен не пришел на встречу с ней в аэропорту.

Пожилая женщина в Чехии одолжила мошеннику 8 миллионов крон на покупку какао-бобов

Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила, что пострадавшая постепенно отправляла деньги мужчине, с которым столкнулась во время общения в социальных сетях. Хотя француз с интересным деловым заказом казался женщине заслуживающим доверия, на самом деле это был мошенник.

«Он утверждал, что получил крупный заказ на какао-бобы в Кот-д'Ивуаре и должен был наладить работу. В течение года он получил от женщины 8 миллионов крон якобы на транспорт, сотрудников, аренду автомобилей и другие услуги. Женщина отправляла ему деньги, которые он обещал вернуть после возвращения из зарубежной командировки в евро на различные зарубежные счета», — рассказала пресс-секретарь.

Хотя это был анонимный дальний знакомый, женщина начала подозревать, что что-то не так, только когда прождала мужчину около часа в аэропорту, куда он должен был прибыть по предварительной договоренности.

«Он перестал выходить на связь и не приехал в аэропорт. После этого женщина пришла в отделение полиции», — рассказала Кормошова.

Следователи расследуют дело как мошенничество. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминалисты рекомендуют при общении в Интернете помнить правило: «Выдать себя за кого угодно может любой».

«Никогда не отправляйте деньги „друзьям“ в социальных сетях. Скорее всего, вы никогда больше не увидите свои сбережения», — добавила Кормошова.

Источник: novinky.cz



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