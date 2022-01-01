Пожилая женщина в Чехии одолжила мошеннику 8 миллионов крон на покупку какао-бобов

Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила, что пострадавшая постепенно отправляла деньги мужчине, с которым столкнулась во время общения в социальных сетях. Хотя француз с интересным деловым заказом казался женщине заслуживающим доверия, на самом деле это был мошенник.
«Он утверждал, что получил крупный заказ на какао-бобы в Кот-д'Ивуаре и должен был наладить работу. В течение года он получил от женщины 8 миллионов крон якобы на транспорт, сотрудников, аренду автомобилей и другие услуги. Женщина отправляла ему деньги, которые он обещал вернуть после возвращения из зарубежной командировки в евро на различные зарубежные счета», — рассказала пресс-секретарь.
Хотя это был анонимный дальний знакомый, женщина начала подозревать, что что-то не так, только когда прождала мужчину около часа в аэропорту, куда он должен был прибыть по предварительной договоренности.
«Он перестал выходить на связь и не приехал в аэропорт. После этого женщина пришла в отделение полиции», — рассказала Кормошова.
Следователи расследуют дело как мошенничество. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Криминалисты рекомендуют при общении в Интернете помнить правило: «Выдать себя за кого угодно может любой».
«Никогда не отправляйте деньги „друзьям“ в социальных сетях. Скорее всего, вы никогда больше не увидите свои сбережения», — добавила Кормошова.
Источник: novinky.cz