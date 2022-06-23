Сотни людей в центре Праги вышли на демонстрацию за безопасность представителей ЛГБТ+ сообщества

По мнению спикеров, их смерть должна стать толчком к переменам, ведь ЛГБТ+ люди ежедневно сталкиваются с непониманием и дискриминацией.
«Давайте вместе изменим ситуацию, будем кричать о справедливости, бороться за свободу и безопасность всех queer-людей», — говорится в приглашении на демонстрацию. Участники мирной акции несли транспаранты с надписями «Ненависть убивает» или «Я не хочу бояться держать девушку за руку».
Они несли радужные флаги и фонари, на здании Рудольфинума был вывешен большой радужный флаг. Марш демонстрантов прошел через Кларов перед зданием посольства Словакии в районе Бубенеч.
В Братиславе на прошлой неделе в среду вечером 19-летний молодой человек застрелил двух мужчин 23 и 26 лет и серьезно ранил 28-летнюю женщину перед баром «Tepláreň», который часто посещают представители ЛГБТ+-сообщества.
Стрелявший скрылся с места происшествия, а позже покончил жизнь самоубийством. По версии прокуратуры, перед преступлением он разместил в социальной сети манифест, направленный против представителей ЛГБТ+ сообщества и евреев.
Словацкая полиция расследует дело как терроризм. По ее словам, мужчина совершил нападение в гей-баре после того, как его план нападения на премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера провалился.
Европейский парламент в четверг, 20 октября, призвал страны-члены ЕС бороться с ненавистническими высказываниями, а также расследовать и преследовать в судебном порядке преступления на почве ненависти против сексуальных меньшинств.
Оппозиционный законопроект, который укрепит имущественные и другие права партнеров ЛГБТ+, был отклонен словацким парламентом в среду, 19 октября.
Источник: novinky.cz
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