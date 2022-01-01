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В Чехии интерес к обучению русскому языку снизился с началом войны

В Чехии интерес к обучению русскому языку снизился с началом войны

Партнер рубрики:
Kochy
22 октября
10:42
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Интерес к изучению русского языка в общеобразовательных и языковых школах снизился с началом вторжения в Украину. В некоторых школах русские группы в этом году вообще не открылись, говорят директора гимназий и языковых школ. В то же время некоторые языковые школы также прекратили сотрудничество с компаниями, которые направляли к ним на курсы своих сотрудников. Из-за войны они прекратили бизнес с Россией.

В Чехии интерес к обучению русскому языку снизился с началом войны

«Количество учеников сократилось вместе с оккупацией Крыма восемь лет назад. Сейчас их число уменьшилось почти до нуля», — рассказала директор языковой школы Lingua Zlín Йитка Рихтерова. По ее словам, количество студентов копирует политическую ситуацию.

Падение интереса отметила и Ассоциация языковых школ. «Русский язык составляет примерно полпроцента от общего количества учебных часов, — говорит президент ассоциации Марсела Хергесселова. 

«Мы предлагали курсы для начинающих, но в этом году они не открылись из-за отсутствия интереса», — добавляет Рихтерова. «С конца февраля мы также прекратили сотрудничество с компаниями, которые из-за войны перестали вести бизнес с Россией и направляли к нам на курсы своих сотрудников. Сейчас остались только пять студентов на двух курсах, которые уже более продвинуты».

Неблагоприятная ситуация для русского языка даже в гимназиях. В гимназии Яна Амоса Коменского (Угерски Брод) в этом году вообще не открылась новая группа для русских. Основным языком является английский, а в качестве вторых языков предпочтение отдается французскому, испанскому и немецкому.

В гимназии в соседнем Угерске Градиште в этом году вместо русского языка ученики выбрали французский и испанский. «Восемь учеников из 120 выбрали русский язык в гимназии, пять учеников из 57 выбрали его в гимназии», - объясняет директор Рихард Хорки.

В некоторых школах вообще не преподают русский язык. Примером может служить пражская гимназия Над Штолоу, где ее не преподают уже несколько лет, но в их случае отсутствие интереса вызвано не политической ситуацией. «У нас это был факультативный язык или факультативный предмет, но когда ученики узнали, что им придется дополнительно учить кириллицу, они не очень заинтересовались этим», — говорит Рената Шейбалова, директор гимназии, а также председатель Ассоциация директоров гимназий.

На русском языке говорят до 278 миллионов человек по всему миру. В Чехии интерес к его учению снизился с падением коммунистического режима. В конце нулевых годов этого века число заинтересованных лиц стало постепенно расти. Однако после вторжения России в Крым в 2014 году интерес снова начал снижаться до сегодняшнего уровня. 

Источник: ceskatelevize.cz

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