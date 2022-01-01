В этом году на спасательные станции в Чехии привезли почти 3000 ежей, большинству помощь была не нужна

В этом году люди привезли на спасательные станции почти 3000 ежей, причем 1400 из них за последние семь недель. Однако большинству ежей помощь была не нужна, сообщил Петр Стибло из Чешского союза охраны природы (ČSOP). Он указал, что на спасательные станции попадают только раненые, больные или совсем маленькие ежики, а остальные должны оставаться на воле.

По словам Стибло, на станции, входящие в Национальную сеть спасательных станций (NSZS), люди сейчас приносят в среднем 200 ежей в неделю. «Подавляющее большинство составляет молодняк этого года — животные кажутся нашедшим их слишком маленькими, чтобы пережить зиму. Многие думают, что ежик, не весящий перед зимней спячкой хотя бы полкило или три четверти килограмма, не переживет зиму, но это миф, который еще недавно распространяли некоторые защитники животных и спасательные станции», — сказал эксперт.

«Это зависит от места, где водится еж, и от того, насколько долгой и суровой будет зима, — пояснил защитник природы. — Правило про вес около 500 граммов до спячки может применяться где-то в Врхлаби или Квилде, где зимы очень длинные, но оно точно не действует в Полаби или Праге».

По его словам, на спасательные станции следует приносить только явно раненых или больных ежей — тех, кто апатичен или плохо двигается.

Рекордное количество привезенных ежей и уход за ними до весеннего выпуска на волю обойдутся спасательной станции примерно в 2 миллиона крон. Эксперт отметил, что люди тоже могут внести свой вклад, символически наполнив миску для ежей на сайте ČSOP или отправив деньги на счет общественного проекта Zvíře v nouzi.

Национальная сеть спасательных станций включает более трех десятков объектов по всей Чешской Республике.

Источник: ceskenoviny.cz