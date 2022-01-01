Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Из Брно на поезде прямо в аэропорт Вены — через 2 часа вы на месте

Из Брно на поезде прямо в аэропорт Вены — через 2 часа вы на месте

Партнер рубрики:
Kochy
24 октября
09:03
483
С декабря Брно начнет пилотную эксплуатацию прямого железнодорожного сообщения с венским аэропортом Швехат. Поездка должна занять не более 2 часов. Город предоставил RegioJet субсидию на проект в размере 9,5 млн крон.

Из Брно на поезде прямо в аэропорт Вены — через 2 часа вы на месте

Прямое железнодорожное сообщение облегчит жизнь не только жителям Брно, но и жителям Бржецлава, где поезд будет останавливаться регулярно.

«Венский аэропорт сообщил, что количество авиапассажиров из региона Южная Моравия составляет около 500 000 человек в год и может вырасти благодаря хорошему транспортному сообщению», — рассказал советник по вопросам транспорта Брно Петр Кратохвил (ODS).

В течение шести месяцев пилотной эксплуатации город планирует отправить около 150 рейсов, то есть примерно шесть поездов туда и обратно в неделю. По словам советника, цель города —поддержать поездки в крупнейший аэропорт Австрии без пересадки. Это могло бы мотивировать пассажиров, которые ездят в аэропорт на машине, пересесть на общественный транспорт.

«В случае утренних или вечерних рейсов трудно добраться до аэропорта на автобусе, если вы не хотите там ночевать или, наоборот, рисковать опозданием на рейс», — пояснила Каролина Янечкова из Брно. Она летает из Вены примерно четыре раза в год. До сих пор она ездила в Швехат на машине или автобусе в зависимости от времени вылета. 

Планируемое расписание включает отправление поезда из Брно в 3:48 и прибытие в аэропорт Вены в 5:45, а также отправление из аэропорта Вены в 21:15 и прибытие в Брно в 23:07. 

Поезда RegioJet ходили в венский Швехат уже летом. Перевозчик временно продлил линию из Праги, которая стала заканчиваться в аэропорту, а не на вокзале в Вене. Из-за проблем на маршруте Прага-Брно часто возникали задержки.

По словам исполнительного директора RegioJet Якуба Свободы, билеты на поезд, следующий в крупнейший аэропорт Австрии, скоро поступят в продажу. Ожидаемое время в пути составит до двух часов, а первые поезда начнут ходить в начале декабря.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
24 октября
12:35
1
Экономика
Финансовая администрация в Чехии решила проконтролировать создателей интернет-роликов
Assets
24 октября
11:07
196
Общество
Пражский адвокат присвоила 50 млн крон. Чешская коллегия адвокатов ищет способы предотвратить такие случаи
Assets
24 октября
09:43
356
Общество
В Чехии у оператора T-Mobile произошел сбой. Звонки, смс и интернет не работают
Assets
23 октября
18:55
748
Экономика
Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи
Последние новости:
Assets
24 октября
12:35
1
Экономика
Финансовая администрация в Чехии решила проконтролировать создателей интернет-роликов
Assets
24 октября
12:07
114
Политика
Министры встретятся в Праге для двухдневных дебатов по вопросам миграции
Assets
24 октября
11:07
196
Общество
Пражский адвокат присвоила 50 млн крон. Чешская коллегия адвокатов ищет способы предотвратить такие случаи
Assets
24 октября
09:43
356
Общество
В Чехии у оператора T-Mobile произошел сбой. Звонки, смс и интернет не работают
Assets
23 октября
18:55
748
Экономика
Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи
Assets
23 октября
14:07
2418
Общество
В Праге убит 33-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемую в убийстве женщину
Assets
23 октября
09:51
2167
Общество
Российский бизнесмен с чешским гражданством Григорий Бубнов: Россия становится новой КНДР
Assets
22 октября
18:20
1030
Общество
В этом году на спасательные станции в Чехии привезли почти 3000 ежей, большинству помощь была не нужна
Assets
22 октября
17:04
1995
Общество
«Мы тоже напуганы». ЛГБТ+ планируют большой митинг в Праге
Assets
22 октября
10:42
815
Общество
В Чехии интерес к обучению русскому языку снизился с началом войны


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы