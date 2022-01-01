Из Брно на поезде прямо в аэропорт Вены — через 2 часа вы на месте

С декабря Брно начнет пилотную эксплуатацию прямого железнодорожного сообщения с венским аэропортом Швехат. Поездка должна занять не более 2 часов. Город предоставил RegioJet субсидию на проект в размере 9,5 млн крон.

Прямое железнодорожное сообщение облегчит жизнь не только жителям Брно, но и жителям Бржецлава, где поезд будет останавливаться регулярно.

«Венский аэропорт сообщил, что количество авиапассажиров из региона Южная Моравия составляет около 500 000 человек в год и может вырасти благодаря хорошему транспортному сообщению», — рассказал советник по вопросам транспорта Брно Петр Кратохвил (ODS).

В течение шести месяцев пилотной эксплуатации город планирует отправить около 150 рейсов, то есть примерно шесть поездов туда и обратно в неделю. По словам советника, цель города —поддержать поездки в крупнейший аэропорт Австрии без пересадки. Это могло бы мотивировать пассажиров, которые ездят в аэропорт на машине, пересесть на общественный транспорт.

«В случае утренних или вечерних рейсов трудно добраться до аэропорта на автобусе, если вы не хотите там ночевать или, наоборот, рисковать опозданием на рейс», — пояснила Каролина Янечкова из Брно. Она летает из Вены примерно четыре раза в год. До сих пор она ездила в Швехат на машине или автобусе в зависимости от времени вылета.

Планируемое расписание включает отправление поезда из Брно в 3:48 и прибытие в аэропорт Вены в 5:45, а также отправление из аэропорта Вены в 21:15 и прибытие в Брно в 23:07.

Поезда RegioJet ходили в венский Швехат уже летом. Перевозчик временно продлил линию из Праги, которая стала заканчиваться в аэропорту, а не на вокзале в Вене. Из-за проблем на маршруте Прага-Брно часто возникали задержки.

По словам исполнительного директора RegioJet Якуба Свободы, билеты на поезд, следующий в крупнейший аэропорт Австрии, скоро поступят в продажу. Ожидаемое время в пути составит до двух часов, а первые поезда начнут ходить в начале декабря.

Источник: seznamzpravy.cz

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