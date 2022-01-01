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Пражский адвокат присвоила 50 млн крон. Чешская коллегия адвокатов ищет способы предотвратить такие случаи

Пражский адвокат присвоила 50 млн крон. Чешская коллегия адвокатов ищет способы предотвратить такие случаи

Партнер рубрики:
Kochy
24 октября
11:07
196
Чешская коллегия адвокатов реагирует на дело двух женщин-адвокатов, которых подозревают в хищении денег у клиентов. Она хочет ужесточить условия, на которых адвокаты будут брать деньги в залог по сделкам с квартирами.

Пражский адвокат присвоила 50 млн крон. Чешская коллегия адвокатов ищет способы предотвратить такие случаи

Чешская коллегия адвокатов ищет способ предотвратить незаконное присвоение адвокатами денег, которые клиенты передают им на хранение для совершения сделок с недвижимостью.

О последнем таком крупном случае стало известно неделю назад. 76-летний пражский адвокат Гана Сукова находится под стражей, потому что, по данным полиции, она присвоила не менее 50 млн крон, которые клиенты передали ей на хранение в ходе сделок с недвижимостью.

Это известный механизм: люди доверяют адвокатам деньги на ответственное хранение до тех пор, пока кадастр не зарегистрирует нового владельца недвижимости. Затем юрист отправляет деньги покупателя на счет продавца.

Как сообщил председатель Коллегии адвокатов Роберт Немец, палата уже начала обсуждать с банками, можно ли предложить адвокатам открытие счетов с ограниченными возможностями перевода денег. На такой счет могли бы поступать только деньги от покупателя и, наоборот, можно было бы переводить деньги со счета только на счет продавца. «Я думаю, что технически некоторые банки смогут решить эту проблему», — сказал Немец Seznam Zprávy.

По его словам, банки также могут предлагать юристам счета условного депонирования, доступные клиентам для отслеживания онлайн. Они не смогут распоряжаться деньгами, но будут видеть, находятся ли деньги на счету или уже ушли к продавцу. И если что-то пойдет не так, клиенты быстро об этом узнают.

Некоторые юридические фирмы в Чехии уже предлагают что-то подобное. В компании Arrows есть приложение, в котором люди могут постоянно проверять состояние своего счета. «Как только деньги куда-то уйдут, они сразу это увидят», — объяснил представитель компании Лукаш Сланина.

Третий вариант состоит в том, чтобы от определенной суммы за переводом денег наблюдал какой-то другой юрист. Например, коллега из другого офиса. Это помешало бы адвокатам переводить миллионы на свой личный счет. Или, как это делала адвокат Сукова, инвестировать в ценные бумаги и промышленные патенты.

Чешская коллегия адвокатов уже создала специальную команду, которая должна предложить идеи и порекомендовать наиболее эффективные из них в течение примерно двух месяцев. «Мы также должны просвещать людей, объяснять им, что они должны пользоваться услугами тех адвокатов, которые предлагают более высокий уровень безопасности», — сказал Роберт Немец.

Президент палаты также советует не полагаться исключительно на юристов, рекомендованных агентствами недвижимости. Обычно бывает так, что риелтор выступает посредником в сделке и организует все юридические услуги как для покупателя, так и для продавца через собственного юриста (которому платит).

По словам Немца, покупка недвижимости часто является важнейшей сделкой в жизни, поэтому важно найти своего адвоката — того, кто имеет хорошие рекомендации или знаком клиенту лично. И который не привязан к агентству недвижимости.

«Когда вы больны, вы идете к врачу, которому доверяете», — пояснил Немец.

Несколько лет назад суд наказал адвоката Милоша Власака, который присвоил 65 млн из фондов недвижимости. 

«Клиент никак не защищен, он не может застраховаться от такого явления или каким-либо образом его предотвратить: все строится только на предположении, что адвокат надежный человек», — пожаловалась одна из пострадавших.

Вышеупомянутый адвокат Сукова работала почти исключительно с агентствами недвижимости. Некоторые из них заключили с ней сделки на миллиарды за последние 15 лет, и раньше никаких проблем не возникало.

Источник: seznamzpravy.cz

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