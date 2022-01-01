T-Mobile восстановил работу на большей части Чешской Республики после сбоя. Причиной могла быть кибератака

Клиенты мобильного оператора T-Mobile утром 24 октября, вероятно, пострадали из-за кибератаки. О недоступности звонков, интернета и SMS сообщали клиенты по всей Чешской Республике. Проблема уже решена.

«Отключение мобильной сети в понедельник утром затронуло всю страну и продолжалось около 12 минут. Причина выясняется, одна из версий — DDoS-атака. Передатчики вводились в эксплуатацию постепенно контролируемым образом, поэтому у клиентов могли возникнуть проблемы и в более позднее время», — сказала Зузана Нетолицка из пресс-службы оператора.

Спустя более двух часов компания сообщила, что передатчики снова работают в большинстве районов страны. Однако оператор все еще занимается устранением последствий аварии.

Сбой затронул всю Чешскую Республику. Возможно, его причиной стала кибератака.

Несколько месяцев клиенты оператора уже сталкивались с такой проблемой. В июне у них не работали звонки и мобильный интернет, и они не могли дозвониться до клиентской линии. Сайт и приложения компании также были недоступны. По данным T-Mobile, отключение было связано с кибератакой.

T-Mobile — крупнейший оператор мобильной связи на чешском рынке. В настоящее время у него около 6,3 млн клиентов. Компания входит в международную группу Deutsche Telekom.

Источник: seznamzpravy.cz

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