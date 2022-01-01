Россия вернулась в XIX век, считает бежавший в Чехию историк Зубов

Известный критик путинского режима, российский профессор Андрей Зубов приехал в Чехию и начал читать лекции в Университете имени Масарика в Брно. «Конец Путина и его ближайшего окружения — это главное условие для моего возвращения», — говорит он.

«Путин несколько раз говорил, что мобилизации не будет и что Россия добьется успеха в этой военной операции без необходимости крупных боевых действий. Но в сентябре все увидели, что все по-другому», — сказал журналистам уважаемый историк Андрей Зубов, бежавший из России в Брно.

Ранее он получил предложение о работе в Университете имени Масарика. В последний раз он был в Чехии в июле, но решился на эмиграцию только после объявления мобилизации в России 21 сентября.

«Даже после российской агрессии в Украине я хотел быть в России, я был убежден, что это необходимо из-за моих студентов и политики. Но после мобилизации и изменения риторики российской пропаганды мне стало ясно, что у меня есть два варианта: молчать или сидеть в тюрьме», — объяснил он изменение своего решения.

«Ситуация ухудшилась»

Зубов добавил, что верил в более быстрое окончание войны в Украине. «Я надеялся, что изменения в отношениях между Россией и Украиной произойдут в конце лета или в сентябре. И изменения произошли, но не те, которые я хотел. Ситуация ухудшилась и требует более серьезного вмешательства».

Историк давно критикует путинский режим. «Шаг за шагом КГБ творит в России полицейскую деспотию, а урезание свободы слова ввергает граждан в пучину войны. Этому режиму не нужны мыслящие люди, знающие историю своей страны и мира, ему нужны солдаты с промытыми мозгами, готовые идти и убивать невинных людей», — сказал он.

Зубов приехал в Чехию вместе с семьей. В своем профиле в Facebook он написал, что они пересекли финскую границу в последний момент перед ее закрытием.

«Моя поездка в Чехию была довольно авантюрной: невообразимо в XXI веке не лететь самолетом из Москвы, а проехать пол-Европы. Я вернулся в XIX век», — рассказал российский историк.

«И Россия тоже вернулась в XIX век — к национализму, расизму, тоталитарному государству, самодержавию и абсолютизму. Все это было историей, но стало реальностью современной России», — добавил он.

Лекции спустя восемь лет

Знаток истории европейской философии, истории религии, русской и сравнительной истории, он теперь будет читать лекции на факультете искусств Университета имени Масарика. Первые студенты прослушали его выступление в среду, тема — история России в ХХ веке.

«Я очень скучал по лекциям и встречам со студентами», — сказал Зубов, ранее преподававший в МГИМО. Его сняли с поста в 2014 году после того, как он выразил неодобрение аннексии Крыма.

Он получил предложение работать в Брно еще в 2014 году от тогдашнего ректора и нынешнего министра по европейским делам Микулаша Бека.

В то время он отверг предложение, но поддерживал связь с университетом. В 2019 году ему было присвоено звание почетного доктора за выдающиеся научные заслуги и развитие знаний, а также за участие в общественных мероприятиях.

Он также напомнил, что университет поддержал российских и белорусских студентов, выразивших неодобрение военной кампании Путина в Украине.

В университете обучается несколько сотен украинских студентов, а также работает около 80 украинских исследователей и ученых.

«Я очень благодарен за то, что я нахожусь здесь не как беженец, а как приглашенный профессор», — добавил Зубов.

С помощью серии лекций он хочет приблизить студентов и общественность к текущей ситуации в России. «Большинство людей там не готовы к политическому самовыражению. Если задать вопрос, поддерживают ли они режим, в большинстве случаев они не захотят вам отвечать и скажут, что не знают», — сказал он.

Пока его ждут шесть лекций, но, если потребует ситуация, он задержится в Чехии дольше. Тем не менее профессор Зубов надеется, что сможет вернуться в Россию.

Но это, вероятно, будет возможно только в случае падения нынешнего режима в России. «Конец Путина и его ближайшего окружения — это решающий шаг для моего возвращения», — сказал он.

До тех пор он не сможет свободно выражать свои мысли или продолжать научную работу. «Мы видим, что демократические организации больше не могут действовать в России, они полностью заблокированы. Поэтому невозможно быть активным», — пояснил он.

Правительство Чехии вскоре после начала российского вторжения в Украину приняло решение прекратить выдачу виз российским гражданам, за исключением случаев гуманитарного характера. Однако, по данным МИД, тем, кого преследует российская власть, предоставляется возможность остаться в Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz

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