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Чех обманул сотни людей на рекламных порталах. Ущерб оценивается в 1,5 млн крон.

Чех обманул сотни людей на рекламных порталах. Ущерб оценивается в 1,5 млн крон.

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Kochy
25 октября
08:45
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​Количество мошенничеств в Интернете удвоилось по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году мошенники в Чехии нанесли ущерб на сумму 220 миллионов крон. Одному из них — задержанному молодому человеку, обвиняемому в обмане людей на рекламных порталах, грозит восемь лет тюрьмы.

Чех обманул сотни людей на рекламных порталах. Ущерб оценивается в 1,5 млн крон.

Полиция расследует дела об обмане сотен людей на известных чешских рекламных порталах, совершенных 22-летним мужчиной. Пострадавшие заказали у него электронику на общую сумму 1,5 миллиона крон, заплатив вперед. Но они так и не получили свой товар.

«На сегодняшний день к нам обратились более 200 пострадавших. Мы связались примерно с 500 другими потенциально пострадавшими людьми, поэтому мы предполагаем, что их число будет увеличиваться», — пояснил глава Южноморавского отдела по борьбе с киберпреступностью Станислав Коварник.

По словам Коварника, в течение двух лет преступник в основном рекламировал мобильные телефоны и игровые приставки по значительно более низкой цене, чем другие продавцы. Единственным вариантом оплаты была предоплата.

Деньги переводились через помощников, которые конвертировали деньги в виртуальную валюту. «Нам удалось получить, среди прочего, около половины биткоинов», — сказал Коварник.

Злоумышленнику, ранее судимому за аналогичное преступление, грозит до восьми лет лишения свободы. Он занимается мошенничеством с 19 лет. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его сообщникам грозит от двух до четырех лет лишения свободы.

Полиция Чехии зарегистрировала в прошлом году 818 случаев кибермошенничества, в этом году их уже 1640. «Ущерб в 2021 году составил 130 миллионов. В 2022 году их уже 220 миллионов. Таким образом, это увеличение примерно на девяносто миллионов», — сказал Станислав Коварник.

Полиция советует людям, покупающим товары в Интернете, всегда искать продавцов, имеющих хотя бы частичную положительную историю. При этом не доверяйте “выгодным” предложениям с низкой ценой. «Если это продавцы с небольшой историей, мы рекомендуем действовать с осторожностью. Например, заказывать такие товары наложенным платежом и не отправлять деньги вперед», — заключил Коварник.

Источник: seznamzpravy.cz

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