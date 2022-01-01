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В приложении WhatsApp произошел глобальный сбой

В приложении WhatsApp произошел глобальный сбой

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Kochy
25 октября
10:11
120
В работе популярного чатового приложения WhatsApp, принадлежащего владельцу Facebook Meta Platforms, 25 октября произошел серьезный сбой. По данным сервера Downdetector, проблемы носят глобальный характер.

В приложении WhatsApp произошел глобальный сбой

Первые пользователи начали жаловаться на проблемы с WhatsApp во вторник около девяти утра. С этого времени количество жалоб на сбой на сервере Downdetector значительно выросло. Люди в США, Европе и Азии жалуются на недоступность сервиса.

Некоторые пользователи даже не могут войти в приложение. Мобильное приложение постоянно говорит, что подключается, в течение нескольких минут. Однако даже спустя долгое время подключиться не удается. Другие пользователи могут получить доступ к приложению, но не могут отправлять сообщения, фотографии или совершать звонки.

Пока неясно, что стало причиной отключения. Операторы сервиса пока не указали, когда приложение снова сможет полноценно функционировать.

Источник: novinky.cz
 

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