В приложении WhatsApp произошел глобальный сбой

Первые пользователи начали жаловаться на проблемы с WhatsApp во вторник около девяти утра. С этого времени количество жалоб на сбой на сервере Downdetector значительно выросло. Люди в США, Европе и Азии жалуются на недоступность сервиса.
Некоторые пользователи даже не могут войти в приложение. Мобильное приложение постоянно говорит, что подключается, в течение нескольких минут. Однако даже спустя долгое время подключиться не удается. Другие пользователи могут получить доступ к приложению, но не могут отправлять сообщения, фотографии или совершать звонки.
Пока неясно, что стало причиной отключения. Операторы сервиса пока не указали, когда приложение снова сможет полноценно функционировать.
Источник: novinky.cz
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