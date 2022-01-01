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Женщине в Чехии грозит 22 года тюрьмы за убийство трехлетней дочери

Женщине в Чехии грозит 22 года тюрьмы за убийство трехлетней дочери

Партнер рубрики:
Kochy
25 октября
10:52
657
В день, когда она должна была съехать с квартиры из-за задолженности по квартплате, согласно обвинительному заключению, женщина взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов трехлетней дочери, которая от полученных ранений скончалась на месте. Преступница также тяжело ранила двухлетнего сына. 28-летняя жительница Карловых Вар 25 октября на заседании суда признала себя виновной в жестоком убийстве. Прокурор Йиржи Рихтр просит суд вынести исключительную меру наказания — 22 года тюрьмы.

Женщине в Чехии грозит 22 года тюрьмы за убийство трехлетней дочери

Трагедия произошла в одной из квартир многоквартирного дома в районе Доуби в городе Пльзень. «Сначала она не менее девяти раз нанесла удары трехлетней дочери в шею, а затем пять раз ударила пятилетнего мальчика в одно и то же место», — описал нападение Рихтр.

В квартире также находился двухмесячный ребенок, но женщина ему не навредила. Трехлетняя дочь скончалась на месте, ее брата медики доставили в больницу в критическом состоянии. Врачам в конце концов удалось спасти его.

Непонятно, почему мать так жестоко напала на детей, она отказалась давать показания в полиции. «Можно лишь предположить, что одновременно сошлись несколько факторов в виде расторжения договора аренды, долгов и неустроенной семейной жизни, которые привели к действиям обвиняемой», — написал прокурор в обвинительном заключении.

По мнению экспертов, несмотря на проблемный характер обвиняемой, такую серьезную агрессию нельзя было предвидеть. Из их оценки следует, что женщина не страдает каким-либо серьезным психическим расстройством. Они называют чувство безысходности, личного кризиса, беспомощности и непонимания возможной мотивацией ее действий.

Полицейских вызвала хозяйка квартиры. Она пришла, чтобы расторгнуть с женщиной договор об аренде квартиры, потому что не получала оплату в срок. 

«Мы заранее договорились, что я приду к ней. Я позвонила в звонок, но никто не ответил. Так как за дверью послышался детский плач, я попросила мужа открыть квартиру. Когда мы вошли в спальню, первым, что я заметила, был маленький ребенок на полу под окном. Потом я увидел ребенка в крови, лежащего на двуспальной кровати. Неподалеку от него сидела женщина, которая склонилась над другим ребенком, а рядом с ней был большой окровавленный нож», — описала ужасную сцену свидетельница.

Она сразу начала кричать, что случилось. «Женщина не ответила и даже не пошевелилась. Так как мы боялись ножа, мы выбежали из квартиры и вызвали скорую помощь», — добавила хозяйка квартиры.

Полиция задержала обвиняемую на месте.

Источник: novinky.cz

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