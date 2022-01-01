Чешские больницы готовятся к суровой зиме. Придется ли пациентам одеваться потеплее?

Энергетический кризис поставил под угрозу отопление ряда ключевых учреждений Чешской Республики. Не только школы и дома престарелых, но и больницы еще не подписали контракты на следующий год. Они также заранее готовятся к росту цен, например, утепляя здания.

Пока в этом году Среднечешский край не ощутил повышения цен на энергоносители.

«Вопрос в том, как поднимется цена на энергоносители в 2023 году. (...) Мы ожидаем, что рост цен как электричества, так и газа составит около 200%», — сказал заместитель по вопросам здравоохранения в руководстве Среднечешского края Павел Павлик.

«Однако хочу всех заверить, что никаких ограничений по уходу за пациентами мы нигде не планируем. Мы не будем понижать температуру в палатах так, чтобы больные будут вынуждены лежать в трех свитерах. Этого точно не будет», — успокоил он.

И все же больницы готовятся к долгосрочному повышению цен на энергоносители. Например, они пересматривают контракты с поставщиками и утепляют здания.

Повышение цен на энергоносители и газ ощутили и в больнице Томайера в Праге: «Мы уже платим как минимум на 15 миллионов больше, а на следующий год ориентировочно подсчитали, что заплатим на несколько десятков миллионов больше. Вот почему несколько месяцев назад мы решили инвестировать в реконструкцию», — сообщил директор больницы Зденек Бенеш.

Факультетская больница Томайера приступила к крупнейшему проекту по строительству и энергетической модернизации павильонов. Он охватит 20 объектов, на отоплении которых после реконструкции рассчитывают сэкономить 30%. Ремонтные работы не будут ограничивать работу больницы.

Больница получила субсидию на реконструкцию от Министерства здравоохранения и Государственного экологического фонда.

Источник: novinky.cz

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