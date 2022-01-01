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Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 17 по 25 октября

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 17 по 25 октября

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 октября
14:16
204
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 17 по 25 октября

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Фасадчики, сбор строительных лесов

Где: Прага

Краткое описание: Требуются ответственные работники на фасадные работы. Желательно бригады, но самостоятельных рабочих тоже берут. Только с опытом работы. 

Подробности и контакты

Руководитель отдела продаж

Где: Прага

Краткое описание: Требуется проактивный менеджер по продажам в корпоративном сегменте с опытом работы в отелях от 3 лет с профессиональным знанием системы HORES или подобных (Omega и др.).

Подробности и контакты

Работники на производство рыбной продукции

Где: Микулов 

Краткое описание: Работа заключается в порезке, вакуумировании и упаковке рыбной продукции. Бесплатное проживание.

Подробности и контакты

Требуются мужчины и женщины на склад

Где: Прага

Краткое описание: Нужны пикеры, упаковщики, маркировщики на постоянное официальное оформление. Сборка заказов по накладной, пикеровка и упаковка товара, контроль качества. Продукция: телефоны, флэшки, наушники, электродетали и т.д. 

Подробности и контакты

Сантехники

Где: Йичин

Краткое описание: Оплата: 170–180 крон в час, 10 часов в день 6 дней в неделю.

Подробности и контакты

Сварщики металла

Где: Загоржаны

Краткое описание: Ищут сварщиков и работников со сварочным оборудованием.

Подробности и контакты

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