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Чешские железные дороги показали свои новые ночные поезда

Чешские железные дороги показали свои новые ночные поезда

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 октября
17:12
603
Чешские железные дороги запустили новый бренд для ночных рейсов. В рамках этого проекта они инвестировали 246 млн крон в модернизацию вагонов.

Чешские железные дороги показали свои новые ночные поезда

Цены на ночные поезда с новым расписанием вырастут на 15%, как и на железнодорожное сообщение в целом.

«На основе опроса пассажиров и сотрудников мы создали новый бренд ČD Night», — говорит Михал Крапинец, председатель правления и генеральный директор Чешских железных дорог.

Новые ночные поезда будут использоваться на нескольких международных направлениях: из Чехии на них можно будет попасть в Словакию, Венгрию, Польшу, Австрию, Германию и Швейцарию.

Пассажирам на маршрутах будут представлены совершенно новые спальные вагоны.

«В спальных вагонах заменены части кроватей, установлено новое светодиодное освещение, отремонтированы настенные покрытия, установлены санузлы, душевые, розетки для дорожной электроники и сеть Wi-Fi», — поясняет Крапинец.

Стоимость билетов на ночные поезда из Праги в Баден (Германия) и Швейцарию будет начинаться от 2 234 крон для путешествия в вагоне повышенной комфортности и 1 732 крон в плацкарте.


 

Источник: novinky.cz

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