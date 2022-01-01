Чешские железные дороги показали свои новые ночные поезда

Чешские железные дороги запустили новый бренд для ночных рейсов. В рамках этого проекта они инвестировали 246 млн крон в модернизацию вагонов.

Цены на ночные поезда с новым расписанием вырастут на 15%, как и на железнодорожное сообщение в целом.

«На основе опроса пассажиров и сотрудников мы создали новый бренд ČD Night», — говорит Михал Крапинец, председатель правления и генеральный директор Чешских железных дорог.

Новые ночные поезда будут использоваться на нескольких международных направлениях: из Чехии на них можно будет попасть в Словакию, Венгрию, Польшу, Австрию, Германию и Швейцарию.

Пассажирам на маршрутах будут представлены совершенно новые спальные вагоны.

«В спальных вагонах заменены части кроватей, установлено новое светодиодное освещение, отремонтированы настенные покрытия, установлены санузлы, душевые, розетки для дорожной электроники и сеть Wi-Fi», — поясняет Крапинец.

Стоимость билетов на ночные поезда из Праги в Баден (Германия) и Швейцарию будет начинаться от 2 234 крон для путешествия в вагоне повышенной комфортности и 1 732 крон в плацкарте.





Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день