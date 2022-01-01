В Чехии неизвестный повредил статую красноармейца, переделав пьедестал под стиральную машину

​В Литомержице кто-то повредил памятник красноармейцу. Он изменил переднюю часть пьедестала так, чтобы она выглядела как стиральная машина, а на теле статуи есть красная полоса. Муниципалитет очистит памятник и установит на статуе табличку, указывающую на исторический контекст.

Об этом сегодня ЧТК сообщил мэр города Радек Леви (ANO). В связи с военным конфликтом в Украине в последние месяцы появились и другие случаи уничтожения памятников Красной Армии.

"Это произошло недавно. Технические службы города выясняют, чем был запачкан памятник. Соответственно, будет выбран соответствующий метод удаления краски, который также будет щадящим для статуи", - сказал он. Городские власти планируют разместить на статуе табличку, чтобы прояснить исторические связи и понять, в честь кого установлена статуя. Статуя красноармейца уже подвергалась вандализму в прошлом.

Статуя красноармейца стоит в Йирасских садах с 1975 года. В 2011 году в городе обсуждалось удаление памятника в связи с возрождением садов. В то время город заявил, что статуя должна оставаться там на основании международного соглашения между Чехией и Россией.

Снос памятников Красной Армии обсуждался или до сих пор обсуждается в других городах. В Пржибыславе кто-то написал мелом на упавшем памятнике кириллицей "Смерть Украине" и нарисовал триколор в цветах российского флага. В городе уже демонтировали статую красноармейца с памятника на площади в марте, мотивируя это опасением повреждения памятника после начала войны в Украине.

В июне в городе Яромерж в Находе также была демонтирована статуя красноармейца с пулеметом из мемориала жертвам войны. В мае неизвестный нарисовал букву Z, символ вторжения России в Украину, в четырех местах статуи и оставил на постаменте надпись кириллицей об Иване Оккупанте. В Пардубице также обсуждают снос памятников красноармейцам. Весной в Усти-над-Лабем снова заговорили о возможности установить украинский флаг на памятник красноармейцу в Городском саду.

Согласно более раннему заявлению военного историка Эдуарда Штелика, окончание Второй мировой войны и роль Красной Армии в освобождении Чехословакии не вызывают сомнений в Чехии. Также не оспаривается тот факт, что ряд красноармейцев отдали свои жизни, сражаясь на территории Чехии. Он также напомнил, что значительную часть бойцов Красной Армии составляли украинцы. По словам историка Ондржея Коларжа, взгляды на окончание Второй мировой войны политизированы как с чешской, так и с российской стороны.

Источник: ceskenoviny.cz

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