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В Чехии неизвестный повредил статую красноармейца, разрисовав пьедестал под стиральную машину

В Чехии неизвестный повредил статую красноармейца, разрисовав пьедестал под стиральную машину

Партнер рубрики:
Kochy
25 октября
19:57
258
В Литомержице кто-то повредил памятник красноармейцу. Он разрисовал переднюю часть пьедестала так, чтобы он выглядел как стиральная машина, а на теле статуи появилась красная полоса. Муниципалитет очистит памятник и установит на статуе табличку, указывающую на исторический контекст.

В Чехии неизвестный повредил статую красноармейца, разрисовав пьедестал под стиральную машину

Об этом ЧТК сообщил мэр города Радек Леви. В связи с военным конфликтом в Украине в последние месяцы памятники Красной Армии уже портили не раз. 

«Это произошло недавно. Технические службы города выясняют, чем был запачкан памятник. Соответственно, будет выбран соответствующий метод удаления краски, который будет щадящим для статуи», — сказал он. Городские власти планируют разместить на статуе табличку, поясняющую исторический контекст. Статуя красноармейца уже подвергалась вандализму в прошлом.

Статуя красноармейца стоит в Садах Йирасека с 1975 года. В 2011 году, при реконструкции садов, обсуждалась возможность убрать памятник. Его решили оставить на месте на основании международного соглашения между Чехией и Россией.

Снос памятников Красной Армии обсуждался или до сих пор обсуждается в других городах. В Пржибыславе кто-то написал мелом на памятнике павшим кириллицей «Смерть Украине» и нарисовал триколор в цветах российского флага. В городе с памятника на площади в марте убрали статую красноармейца, мотивируя это тем, что памятник могут повредить после начала войны в Украине.

В июне в городе Яромерж в районе Находа также была демонтирована статуя красноармейца с пулеметом. В мае неизвестный нарисовал букву Z, символ вторжения России в Украину, в четырех местах и оставил на постаменте надпись кириллицей об «оккупанте Иване». В Пардубице также обсуждают снос памятника красноармейцам. Весной в Усти-над-Лабем снова заговорили о возможности установить украинский флаг на памятник красноармейцу в Городском саду.

Ранее военный историк Эдуард Штелик заявил, что роль Красной Армии во Второй мировой войне освобождении Чехословакии сомнений не вызывает. Также не оспаривается тот факт, что ряд красноармейцев отдали свои жизни, сражаясь на территории Чехии. Он напомнил, что значительную часть бойцов Красной Армии составляли украинцы. По словам историка Ондржея Коларжа, взгляды на окончание Второй мировой войны политизированы как с чешской, так и с российской стороны.

Источник: ceskenoviny.cz

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