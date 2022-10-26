Стиральная машина пропала. Ночью кто-то перекрасил пьедестал статуи красноармейца в Литомержице

Изображение стиральной машины с пьедестала статуи красноармейца в Литомержице исчезло в ночь на 26 октября. У постамента утром была установлена табличка с надписью: «Дорогие украинцы, приносим свои извинения за вандала, который оскорбил память о ваших предках, сражавшихся и погибших в рядах Красной Армии за наше освобождение от нацизма».

На соседней табличке размещен текст на украинском языке с таким же содержанием.

Городские технические службы не имеют к этому отношения, сказал мэр Литомержице Радек Леви.

Фото из Литомержице с нарисованной на пьедестале памятника красноармейцам стиральной машиной было опубликовано 25 октября на нескольких новостных сайтах. На самой статуе неизвестный вандал оставил брызги красной краски.

Технические службы собираются очистить статую позже, когда у них будет возможность это сделать максимально аккуратно. «У нас есть эксперты в этой области», — заверил директор муниципальной компании Иво Эльман, пояснив, что аналогичным образом удаляют граффити с фасадов.

Источник: litomericky.denik.cz

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