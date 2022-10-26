В Чехии суд вынес приговор двум мужчинам за разжигание ненависти к украинцам

Суд над Патриком Тушлом и Томашем Чермаком, которые распространяли ненавистнические высказывания в адрес украинцев в публичном видео, завершился 26 октября в Кладно. Патрика Тушла суд приговорил к шести месяцам лишения свободны, Томаша Чермака - к 10 месяцам тюрьмы. Оба признали в суде, что форма видео была неуместной.

Оба подсудимых были доставлены в суд в сопровождении конвоя. Помимо СМИ, за процессом наблюдают несколько десятков представителей общественности.

Тушл заявил суду, что ничего не имеет против украинцев в целом, но осуждает действия некоторых украинских националистов. Он извинился за ненормативную лексику, использованную в видео. При этом он добавил, что чувствует себя невиновным, хотя форма видео была неподходящей.

Чермак сказал судье, что допустил ошибку, и также признал неуместность высказывания.

Прокурор предъявил обвинение в клевете в адрес нации, расы, этнической группы или иной группы лиц, а также в возбуждении ненависти в отношении группы лиц или в побуждении ограничить их права и свободы.

Согласно обвинительному акту, в августе этого года двое мужчин в прямом эфире в социальных сетях транслировали видео из Нетовиц, в котором оскорбляли украинцев.

Например, в Чермак среди прочего сказал: «Украинцы здесь начинают множиться, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе отправимся в ад». Видео также содержало ряд уничижительных и нецензурных высказываний, в которых украинцев называют «дерьмом», «грязью» и т. п.

Источник: novinky.cz

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