В Чехии судят двух мужчин за разжигание ненависти к украинцам

Оба подсудимых, которые все еще находились под стражей, были доставлены в суд в сопровождении конвоя. Помимо СМИ, за главным процессом наблюдают несколько десятков представителей общественности и их родственников.
Тушл заявил суду, что ничего не имеет против украинцев в целом, но осуждает в том числе действия некоторых украинских националистов. Он извинился за ненормативную лексику, использованную в видео. При этом он добавил, что чувствует себя невиновным, хотя форма видео была неподходящей.
Чермак сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность речи.
Обвинение предъявлено прокурором за клевету нации, расы, этнической группы или иной группы лиц, а также за возбуждение ненависти в отношении группы лиц или ограничение их прав и свобод.
Согласно обвинительному акту, в августе этого года двое мужчин в прямом эфире в социальных сетях транслировали видео из Нетовиц, в котором оскорбляли украинцев.
Например, в одном из видеороликов, Чермак среди прочего сказал, что «украинцы здесь начинают множиться, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе мы отправимся в ад». Видео также содержало ряд уничижительных и нецензурных высказываний, в которых украинцев называют «дерьмом», «грязью» и т. п.
Источник: novinky.cz
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