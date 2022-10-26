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В Чехии судят двух мужчин за разжигание ненависти к украинцам

В Чехии судят двух мужчин за разжигание ненависти к украинцам

Партнер рубрики:
Kochy
26 октября
13:30
196
Суд над Патриком Тушле и Томашем Чермаком, которые распространяли ненавистнические высказывания в адрес украинцев в публичном видео, начался 26 октября в Кладно. Им грозит до трех лет лишения свободы. Оба признали в суде, что форма видео была неуместной.

В Чехии судят двух мужчин за разжигание ненависти к украинцам

Оба подсудимых, которые все еще находились под стражей, были доставлены в суд в сопровождении конвоя. Помимо СМИ, за главным процессом наблюдают несколько десятков представителей общественности и их родственников.

Тушл заявил суду, что ничего не имеет против украинцев в целом, но осуждает в том числе действия некоторых украинских националистов. Он извинился за ненормативную лексику, использованную в видео. При этом он добавил, что чувствует себя невиновным, хотя форма видео была неподходящей.

Чермак сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность речи.

Обвинение предъявлено прокурором за клевету нации, расы, этнической группы или иной группы лиц, а также за возбуждение ненависти в отношении группы лиц или ограничение их прав и свобод.

Согласно обвинительному акту, в августе этого года двое мужчин в прямом эфире в социальных сетях транслировали видео из Нетовиц, в котором оскорбляли украинцев. 

Например, в одном из видеороликов, Чермак среди прочего сказал, что «украинцы здесь начинают множиться, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе мы отправимся в ад». Видео также содержало ряд уничижительных и нецензурных высказываний, в которых украинцев называют «дерьмом», «грязью» и т. п.

Источник: novinky.cz

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