Среди самых разыскиваемых Интерполом преступников — 12 чехов

12 чехов на данный момент находятся в списке самых разыскиваемых лиц крупнейшей полицейской организации Интерпола. В самой базе данных организации числится около 500 граждан Чехии, находящихся в бегах. Среди них известные деятели, например, бывший депутат ČSSD Петр Вольф, который скрывается от наказания за мошенничество с субсидиями.

«Международный ордер на арест выдается в том случае, если предполагается, что совершивший преступление бежал из Чешской Республики в страну, не входящую в ЕС. Так что главное не преступление, а территориальность. Разыскиваются, например, лица, совершившие насильственные преступления, мошенничество или производители и распространители наркотиков», — пояснил представитель президиума полиции Давид Шён.

По его словам, одни дела можно раскрыть за несколько месяцев, другие — за годы, это зависит от правовой среды и уровня налаженных контактов.

Одним из тех, кто до сих пор находится в розыске в сотрудничестве с Интерполом, является бывший депутат ČSSD Петр Вольф, который находится в бегах с 2013 года. Он был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество в Министерстве окружающей среды, от которого получал субсидии на основе неточных, искаженных данных и ложной информации. В период с 2005 по 2007 год он и его жена привлекли 11 млн крон в качестве дотаций на два проекта.

Полиция выследила Вольфа в Парагвае в 2019 году, но отказалась его экстрадировать. «В настоящее время у меня нет никакой информации об этом лице», — сказал Шён.

Франтишек Прохазка, вероятно, самый известный чех, который находится в списке Red Notice самых разыскиваемых на международном уровне людей. В декабре 2007 года он украл у G4S Cash Services более полумиллиарда крон.

Все было тщательно спланировано, Прохазка начал работать в филиале компании на улице Ческобратрска в пражском Жижкове в качестве ключевого оператора за четыре месяца до ограбления, а субботнюю смену он был один. Микроавтобус, которым управлял его сообщник Милан Чермак, был оснащен логотипами G4S. Охранник и диспетчер не проверили, принадлежит ли авто компании. Таким образом, двое мужчин смогли без проблем переместить в фургон 450 кг банкнот на общую сумму 540 891 700 крон.

Ограбление было обнаружено только на следующее утро, но Прохазка уже уехал во Франкфурт-на-Майне. Оттуда он скрылся в неизвестном направлении, последний его след вел в Доминиканскую Республику через год после ограбления. Его до сих пор не поймали. И Прохазку, и Чермака в 2012 году приговорили к 9 годам лишения свободы.

«Благодаря интенсивному международному полицейскому сотрудничеству все меньше стран могут дать беглецам кажущееся чувство безопасности. Учитывая использование всех доступных средств и сети различных правоохранительных органов, поимка и возвращение беглецов в Чехию — только вопрос времени», — отметил Шён.

Помимо Прохазки, в списке фигурирует 71-летний Франтишек Худец, разыскиваемый с 1992 года за убийство жены и сына. Предположительно, он бежал на территорию бывшего Советского Союза, и, возможно, уже мертв.

Кроме него, еще разыскиваются две женщины. Ева Замечникова была приговорена словацкими судами к 8 годам лишения свободы в 2014 году за организацию убийства неверного мужа, которое должно было произойти в Чехии.

Барбора Черна исчезла в 2001 году. Она разыскивается за мошенничество со страховкой и считается пропавшей без вести. В 1996 году она купила замок в Конаровице недалеко от Колина, где также прожила пять лет. Незадолго до своего исчезновения она продала замок и свою компанию, которая управляла имуществом предпринимателя Теодора Штейна, Йиржи Мартиновскому. Однако 11 лет спустя назначенная судом экспертиза выявила подделку подписи Черны на договоре купли-продажи. Семья женщины считает, что ее убили.

Источник: novinky.cz

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