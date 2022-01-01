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«Выступление российских хоккеистов — это многомиллионная реклама РФ». Хоккеист Гашек не хочет видеть россиян в НХЛ

«Выступление российских хоккеистов — это многомиллионная реклама РФ». Хоккеист Гашек не хочет видеть россиян в НХЛ

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 октября
16:14
376
С началом путинской агрессии в Украине тут и там звучит мнения, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях. Чешский хоккеист Гашек, бывший вратарь сборной Чехии, объяснил, почему пытался помешать игре российских хоккеистов в НХЛ в Праге в октябре.

«Выступление российских хоккеистов — это многомиллионная реклама РФ». Хоккеист Гашек не хочет видеть россиян в НХЛ

Доминик Гашек связывался с Сенатом Чехии, Аппаратом правительства и Министерством иностранных дел, подчеркивая, что российские хоккеисты не должны принять участие в мачах НХЛ в Праге 7 и 8 октября. Речь шла об игроках «Сан-Хосе» Александре Барабанове и Евгении Свечникове и игроке «Нэшвилла» Якове Тренине.

«Единственная цель — безопасность нашей страны, наших союзников и, что не менее важно, российских солдат, потому что более раннее прекращение войны может спасти многие из их жизней. Дело не в том, что хоккеисты где-то родились, а в том, что они взрослые граждане своего государства. И как таковые они несут ответственность за действия своей страны», — пояснил свою позицию Гашек. 

«Многие до сих пор не осознают, что выступление российских хоккеистов — это в первую очередь многомиллионная реклама России, ее войны на Украине и вообще ее агрессивной политики. Просто выходя на лед, игрок влияет на боевой дух жителей своей страны, на национальную уверенность в себе и на российскую армию. Это поддержка как для них самих, так и для их последователей по всему миру, включая некоторых граждан Чехии, которые на их стороне. Мы знаем, что это ведет к захватнической войне и гибели десятков тысяч, может быть, сотен тысяч жизней. И именно поэтому я хочу предотвратить эту рекламу, которая поддерживает Россию и пророссийские силы и ведет к дальнейшим человеческим жертвам», — подчеркнул Гашек.

В итоге, напомним, российских игроков НХЛ все-таки пустили в Чехию, так как у них были заранее оформлены визы.  «По-прежнему верно, что российским игрокам не должны выдавать шенгенские визы. Если у них уже есть действующие визы, их следует пустить, но в связи с переговорами в этом вопросе еще могут быть изменения», — заявил тогда министр иностранных дел Ян Липавски. Уже позже Чехия закрыла въезд для россиян с ранее выданными шенгенскими визами с целью туризма и спорта.

Доминик Гашек (родился 29 января 1965 года) — чехословацкий и чешский хоккеист, выступавший на позиции вратаря, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион. Начинал карьеру в чешском клубе «Пардубице», позже играл за такие команды Национальной хоккейной лиги, как «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». В сезоне 2010/2011 защищал ворота московского «Спартака», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

Источник: isport.blesk.cz

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