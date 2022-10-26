«Выступление российских хоккеистов — это многомиллионная реклама РФ». Хоккеист Гашек не хочет видеть россиян в НХЛ в Праге

С началом путинской агрессии в Украине тут и там звучит мнения, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях. Чешский хоккеист Гашек, бывший вратарь сборной Чехии, также пытается помешать игре российских хоккеистов в НХЛ в Праге в октябре, предпринимая для этого соответствующие шаги.

Он связался с Сенатом Чехии, Аппаратом правительства и Министерством иностранных дел. Доминик Гашек также должен был связаться с руководством НХЛ и назвать имена российских игроков.

«Я с нетерпением жду этого матча и популяризирую хоккей. В то же время я надеюсь, что российским игрокам соответствующие чешские визы выдаваться не будут. Это очень важно для поддержки нашего украинского союзника и безопасности наших граждан», — ответил Гашек в интервью российскому телеканалу «Матч ТВ» еще в июле.

«Я не собираюсь никого наказывать, это не санкции», — подчеркнул он. — «Единственная цель — безопасность нашей страны, наших союзников и, что не менее важно, российских солдат, потому что более раннее прекращение войны может спасти многие из их жизней. Дело не в том, что хоккеисты где-то родились, а в том, что они взрослые граждане своего государства. И как таковые они несут ответственность за действия своей страны», — сказал Гашек. Именно поэтому он считает, что матч НХЛ в Праге в октябре пройдет без россиян.

«Я сделаю все возможное», — пообещал он. — «Многие до сих пор не осознают, что выступление российских хоккеистов — это в первую очередь многомиллионная реклама России, ее войны на Украине и вообще ее агрессивной политики. Просто выходя на лед, игрок влияет на боевой дух жителей своей страны, на национальную уверенность в себе и на российскую армию. Это поддержка как для них самих, так и для их последователей по всему миру, включая некоторых граждан Чехии, которые на их стороне. Мы знаем, что это ведет к захватнической войне и гибели десятков тысяч, может быть, сотен тысяч жизней. И именно поэтому я хочу предотвратить эту рекламу, которая поддерживает Россию и пророссийские силы и ведет к дальнейшим человеческим жертвам. Я ни в малейшей степени никого не наказываю. Я просто хочу большей безопасности для нас и наших союзников», — подчеркнул Гашек.



Источник: isport.blesk.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день