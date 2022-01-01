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В этом году в Чехии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий

В этом году в Чехии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий

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Kochy
27 октября
19:42
36
По данным на конец сентября, полиция Чехии зафиксировала 73 471 дорожно-транспортное происшествие, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Смертность также увеличилась: в авариях погибли 347 человек. Об этом журналистам сообщил директор дорожной полиции Йиржи Злы.

В этом году в Чехии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий

«Дорожно-транспортные происшествия чаще всего происходят из-за того, что водители не полностью следят за управлением транспортным средством. Вообще, переоценка своих возможностей — большая проблема. Среди причин наиболее трагических аварий — неспособность адаптировать скорость движения к техническому состоянию дороги», — сказал Злы, оценивая уровень аварийности на сегодняшний день.

Согласно полицейской статистике, наиболее частой причиной аварий является неправильный стиль вождения. На нее приходится до 70% аварий. Другие частые правонарушения со стороны водителей включают превышение скорости и отказ уступить дорогу — в совокупности 14,5% аварий. Полиция выявила употребление алкоголя водителем при 3 582 авариях, что на 254 случая больше, чем в прошлом году.

В этом году также увеличилось число случаев, когда автолюбителям понадобилась техпомощь при авариях и неисправностях. За первые девять месяцев года службы помощи вмешались в 79 696 случаях, что на 3,5% больше, чем в 2021 году. Это в среднем 292 случая помощи в день, чаще всего из-за поломок транспортных средств. Более трети случаев произошло летом.

Источник: ceskenoviny.cz



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