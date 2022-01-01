Все документы в мобильном телефоне? Скоро в Чехии это будет возможно.

Чехи смогут загрузить свое удостоверение личности и водительские права на свой телефон. Это избавит их от необходимости брать с собой пластиковую карту. В будущем правительство хочет разрешить добавление свидетельств о рождении и других документов в мобильные телефоны.

В прошлом году Государственная типография ценностей выступила с предложением по мобильному приложению в виде цифрового кошелька под названием eDokladovka. Теперь все дело сдвинулось.

«Мы стремимся сделать это до конца следующего года. Мы рассчитываем на четвертый квартал 2023 года», — подтвердила Анна Урбанова из пресс-службы отдела оцифровки Аппарата Правительства. Таким образом, граждане могли бы оставить свои традиционные удостоверения личности дома и использовать только электронную форму, но добровольно.

«Пластиковые удостоверения личности никуда не денутся. Мы не заставляем всех иметь смартфоны. Мы просто даем альтернативу людям, которые, например, привыкли к регулярным платежам по телефону», — рассказал Ондржей Профант («Пираты»), советник вице-премьера по цифровизации Ивана Бартоша в Министерстве регионального развития.

На первом этапе в приложение можно будет добавить карту гражданина и водительское удостоверение. В последующие годы — свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации транспортного средства, карту страховой компании, карту для инвалидов, вид на жительство и другое.

По словам Профанта, приложение пока не заменит заграничный паспорт. «В случае с паспортом это было бы неэффективно, потому что речь идет в первую очередь о трансграничном движении», — сказал он, имея в виду необходимость биометрических данных.

Точный внешний вид и функционирование приложения в настоящее время дорабатываются. Но они, скорее всего, будут аналогичны цифровой справке об отсутствии инфекций у приложения Tečka, куда граждане загружали свои справки о прививках, т.е. документ на основе QR-кода.

Чехия должна стать одной из первых стран в Европейском Союзе, внедривших такое решение. Кабмин сейчас только ждет решения ЕС, но техническое решение у него готово. Затем будет экспансия и в другие страны. «На момент запуска приложение не будет совместимо на всей территории ЕС. Однако в связи с регламентом eIDAS, который решает этот вопрос на европейском уровне, создается европейский цифровой кошелек, который должен быть внедрен в странах-участницах в 2025 году. Наша eDokladovka должна быть к этому готова», — добавила Урбанова.

Приложение будет отвечать высоким требованиям безопасности и включает в себя защиту от хакерских атак. Как и в приложении Tečka, доступ будет возможен только после ввода кода, поэтому потенциальным мошенникам будет гораздо сложнее добраться до документов.

Источник: novinky.cz