В Чехии из-за инфляции рушится сеть станций спасения животных, часть из них закрывается

​Станции спасения животных столкнулись с оттоком спонсоров. Некоторые из них находятся под угрозой закрытия из-за роста цен и недостаточного финансирования системы. Это подтвердил чешскому телевидению председатель Национальной сети спасательных станций (NSZS) Давид Чип и сами спасательные станции связались. Они хотели помощи от Министерства окружающей среды, но уходящий министр Анна Губачкова (от KDU-ČSL) не выполнила их просьбу, сославшись на неблагоприятное экономическое развитие в нашей стране и в мире.

Деньги от спонсоров, на которые рассчитывала спасательная станция в Тршебоне, в этом году не поступили. Наоборот, затраты выше. «Нам пришлось справляться с ситуацией, сократив часы работы», — описывает директор станции Ян Нови, как его организация справляется с дефицитом бюджета. Он не удивлен, что многие люди либо сократили, либо отменили свои пожертвования. «Инфляция 18%, люди предпочитают экономить», — считает Нови.

Он добавил, что большинство людей работают на спасательной станции в основном потому, что им это нравится. Однако, если ситуация не изменится, по его словам, их станция по итогам года понесет убытки. Несмотря на сложный период, организация по-прежнему работает в полном режиме, но сотрудникам приходится работать только по совместительству или бесплатно.

Спасательная станция Пасичка в Хрудиме решает гораздо худшую ситуацию. Из-за тяжелого финансового положения сотрудникам уже пришлось ограничить некоторые услуги, такие как отлов животных в городах или транспортировка их на станцию.

«Полицейские и пожарные помогают. Без них мы бы не справились», — описывает ситуацию начальник спасательной станции Йозеф Ках. «Нам пришлось уволить ряд людей, которые занимались экологическим просвещением, сезонные работники вообще не запускались», — добавляет он. Например, люди из службы занятости теперь помогают им с уборкой или обслуживанием. «Бюро труда является для нас важным партнером. Их помощь всегда была дополнительной, сейчас она имеет решающее значение», — говорит Ках.

Более дорогой корм и топливо

Хотя все спасательные станции имеют дело с одной и той же проблемой финансов, сами затраты выросли для каждой организации по разным причинам. Это зависит от размера станции, площади территории, на которой она расположена, а также от способа обогрева. «Например, цены на корма выросли на 42%», — говорит Ярослав Седлачек, начальник Райградской спасательной станции.

По существу расходы на бензин или дизельное топливо также включаются в бюджеты организаций. Рабочим часто приходится путешествовать в одиночку за ранеными животными. «Более высокие цены были в основном связаны со стоимостью топлива для нашей машины скорой помощи», — говорит Алена Конвалинова, начальник станции во Влашиме. Там тоже пытаются договориться с вызывающими на станцию ​​людьми, чтобы они сами доставили пострадавшее животное на станцию.

Председатель национальной сети спасательных станций Давид Чип предупреждает, что если станции начнут закрываться, эта ситуация может привести к нарушению работы всей национальной сети. «Когда одна станция выходит из строя, на соседних станциях становится еще больше работы. А по принципу домино даже эти станции не смогут выдерживать нагрузки», — объясняет Чип. «Если мы позволим станциям рухнуть сегодня, их восстановление и эксплуатация в будущем будут стоить гораздо больше ресурсов, чем сейчас», — добавляет Чип.

Поэтому в августе национальная сеть спасательных станций направила письмо министру окружающей среды Анне Губачковой. «Учитывая неблагоприятное экономическое развитие в нашей стране и в мире, а также другие приоритеты Департамента окружающей среды, я в настоящее время не вижу реальной возможности дальнейшего увеличения этих средств», — сказала Губачкова в своем ответе. Департамент окружающей среды не ответил на вопросы Чешского телевидения.

Если бы сеть станций рухнула, спасением найденных животных пришлось бы заняться полиции, пожарным или, например, зоопаркам. Однако, по словам Чипа, они не приспособлены для подобных случаев, что, скорее всего, приведет к более частым смертельным исходам.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день