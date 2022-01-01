Чехи, которые 28 октября поехали за покупками в Польшу, заблокировали пограничный переход в Находе

Чехи решили использовать праздичный день для покупок в Польше. В то время как в Чехии крупные магазины 28 октября закрыты, в соседней Польше это обычный рабочий день. Длинные очереди выстраиваются, например, на пограничном переходе Наход-Беловеш в Польшу для жаждущих покупок чехов.

Чехи едут сюда за покупками в приграничный город Кудова-Здруй. Полиция призвала водителя дважды подумать о возможном маршруте или оставить большой запас времени.

«Большие очереди, переход сложно пройти. Мы предполагаем, что ситуация не улучшится до обеда, может быть, даже позже», — заявила пресс-секретарь региональной полиции Люция Конечна.

По ее словам, колонна автомобилей на чешской стороне имеет длину около 500 метров и начинается за торговым центром Kaufland в Находе. Однако на польской стороне она достигает двух километров, так как автомобили ждут свободных парковочных мест у торгового центра.

Для поездки в город Кудова-Здруй нельзя использовать другой пограничный переход. Это был бы слишком долгий объезд.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день