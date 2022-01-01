Чехи, которые 28 октября поехали за покупками в Польшу, заблокировали пограничный переход в Находе

Чехи едут сюда за покупками в приграничный город Кудова-Здруй. Полиция призвала водителя дважды подумать о возможном маршруте или оставить большой запас времени.
«Большие очереди, переход сложно пройти. Мы предполагаем, что ситуация не улучшится до обеда, может быть, даже позже», — заявила пресс-секретарь региональной полиции Люция Конечна.
По ее словам, колонна автомобилей на чешской стороне имеет длину около 500 метров и начинается за торговым центром Kaufland в Находе. Однако на польской стороне она достигает двух километров, так как автомобили ждут свободных парковочных мест у торгового центра.
Для поездки в город Кудова-Здруй нельзя использовать другой пограничный переход. Это был бы слишком долгий объезд.
Источник: novinky.cz
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