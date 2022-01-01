В Чехии обрушилась крыша дома, под обломками оказались шесть человек

В Пршибраме днем 29 октября обрушилась крыша дома, который проходил реконструкцию. По предварительной информации, под завалами оказались шестеро человек, четверых вытащили, двоих ищут. Четверо спасенных получили травмы, один из них тяжело ранен.

Под завалами пожарные ищут двоих человек. «Мы ликвидируем последствия разрушения здания, которое проходило реконструкцию. По предварительной информации, под обломками оказались шестеро человек, четверых из них мы уже вытащили, двоих ищем», — сообщил представитель пожарной охраны Томаш Бакаларж.

По некоторым данным, крыша могла обрушиться на восьмерых человек, в таком случае под завалами еще остаются четверо. По предварительной информации, это рабочие, которые ремонтировали здание.

«На место отправились три наземных экипажа и вертолет. На данный момент у нас на попечении четверо пострадавших», — сообщила пресс-секретарь спасателей Моника Новакова.

Обрушилось здание на улице Тыршова, к месту происшествия прибыли подразделения пожарной охраны из Кладно и Слан со специальным оборудованием, работает специализированная группа по поиску и спасению людей в завалах. Вертолет и наземная бригада со спецтехникой прибыли из Праги.

Источник: novinky.cz

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