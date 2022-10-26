Россиянин, обвиняемый в участии в аннексии Крыма, покинул Чехию

Россиянин Александр Франчетти был задержан чешской полицией по запросу Украины, которая обвинила его в активном участии в российской аннексии полуострова Крым в 2014 году. На прошлой неделе чешский суд оправдал мужчину и освободил его из-под стражи. Франчетти покинул Чехию и возвращается на родину, сообщило агентство ТАСС.

Прокурор Марек Бодлак обжаловал приговор. Бодлак заявил, что не располагает информацией об отъезде Франчетти из Чехии. По его словам, у россиянина нет обязанности сообщать о своем отъезде, поскольку суд его оправдал.

«Я выехал из Чехии и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по пути домой к своей семье, которая ждет меня завтра (воскресенье) в Севастополе», — сказал Франчетти ТАСС по телефону. В то же время он выразил уверенность, что рассмотрение апелляции может пройти без его участия.

Франчетти также поблагодарил поддержавших его россиян и заявил, что хочет выступать за возвращение других задержанных в Чехии сограждан в будущем. «Мы должны вытащить оттуда наших людей», — цитирует его российское агентство.

В обвинительном заключении утверждалось, что Франчетти, который ранее постоянно проживал в Чехии, в феврале 2014 года выехал из Воронежа в Севастополь. Там в нарушение Конституции Украины, запрещающей создание и деятельность незаконных вооруженных формирований, он стал соучредителем организованной вооруженной группы «Оборона Севастополя». Согласно обвинительному заключению, Франчетти в составе группы создал группировку из 12 человек «Северный ветер», которую возглавил и финансировал.

Согласно обвинительному заключению, целью обеих групп было «способствовать незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией путем диверсионных действий, в том числе вооруженных нападений на правительственные силы Украины, украинское население и критически важную инфраструктуру». Крымский полуостров Украины был аннексирован Россией в нарушение международного права в 2014 году.

Мужчина свою вину отрицал, 20 октября Муниципальный суд Праги окончательно оправдал его за недостатком улик. При этом суды могут отправить его в тюрьму на срок до 15 лет за создание организованной преступной группы, направленной на совершение теракта.

Источник: ceskenoviny.cz