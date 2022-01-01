В Чехии на дискотеке пострадали восемь человек, пять из них серьезно

В ночь на 30 октября во время вечеринки в честь Хеллоуина на дискотеке в Слушовицах в Злинском крае пострадали восемь молодых людей, пять из них получили серьезные травмы. По словам очевидцев, у входа началась давка. Пятеро пострадавших в крайне тяжелом состоянии были доставлены на скорой помощи в больницу, двое пациентов попали в детское реанимационное отделение. Возраст пострадавших — от 15 до 20 лет.

Об этом ЧТК сообщил представитель спасательной службы Злинского края Якуб Омелка. В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова сообщила сегодня ЧТК, что давка началась в субботу около полуночи на лестничной площадке перед входом в дискотеку. На лестнице скопилось много людей, они не могли ни войти, ни выйти. Среди них возникла паника, несколько человек получили травмы. «Событие расследуется следователями из Злина. Они возбудили уголовное дело по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности», — сообщила пресс-секретарь полиции. Наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

Первый экстренный вызов с дискотеки на номер 155 зафиксировал оперативный штаб спасательной службы в субботу в 23:27. Некоторые пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Серьезные травмы характеризовались потерей сознания и так называемым синдромом раздавливания. Это состояние возникает после длительного сдавления мягких тканей и последующего выброса белков, блокирующих работу почек.

Дана Липовска, пресс-секретарь областной больницы в Злине, сообщила ЧТК, что в настоящее время госпитализированы пять посетителей дискотеки. «Все они несовершеннолетние. Один из них в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести, и один находится под наблюдением», — сказала Липовска. Еще одному взрослому медики оказали помощь амбулаторно. У части несовершеннолетних посетителей, доставленных в больницу, врачи диагностировали легкое алкогольное опьянение.

В связи с расследованием обстоятельств инцидента полиция обратилась за помощью к общественности. Полицию интересуют более подробные сведения о происшествии и видеозаписи события. Свидетели могут позвонить по номеру 158.

Источник: ceskenoviny.cz