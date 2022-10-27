Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии открылся крупнейший фестиваль науки

В Чехии открылся крупнейший фестиваль науки

Партнер рубрики:
Kochy
31 октября
13:01
374
Общение с молодыми учеными, посещение лабораторий и коридоров научно-исследовательских институтов, лекции, семинары и концерты и дегустация экзотических блюд — в Чехии 31 октября открылся фестиваль «Неделя Академии наук».

В Чехии открылся крупнейший фестиваль науки

Крупнейший фестиваль науки в Чехии представит лучшее из мировых исследований в доступной и информативной форме. Люди смогут отправиться в один из институтов на дни открытых дверей, которые обычно сопровождаются насыщенной программой. Например, в Институте экспериментальной ботаники Академии наук Чехии в Оломоуце ученые покажут, как расшифровывается геном пшеницы или бананового дерева. В Институте геоники Академии наук в Остраве вы сможете познакомиться с химией вокруг нас.

Помимо исследовательских институтов, также свои двери распахнет штаб-квартира Академии наук на улице Народни в Праге. А сам фестиваль начнется с зажжения уникального фонаря KOJIMA, для создания которого в Прагу приехали мастера редкого ремесла изготовления этих традиционных фонарей.

Посетителей ждут концерт арабской музыки, дегустации восточных блюд, мастер-класс по оригами и интересные лекции — например, «Когда Каир рассказывает о своем славном прошлом». Многие лекции пройдут на английском языке. Кроме того, в фойе здания на Народни будет установлен тибетский церемониальный шатер, а всю неделю, включая выходные, можно будет посетить выставку «Чехословакия на Востоке: Восток в Чехословакии 1918–1938».

Новинкой в программе Недели Академии наук станут модерируемые дебаты с учеными в кинотеатре Přítomnost. Будут рассмотрены такие темы, как конец благосостояния, мир без ископаемого топлива, еда будущего, климат и то, как подготовить общество, чтобы оно оставалось устойчивым даже в разгар кризисов. Посетители смогут присоединиться к обсуждению в любое время, но требуется предварительное бронирование.

Желающие могут прийти в здание на Народни, чтобы пообщаться с молодыми учеными. В этом году пять экспертов представят свои исследования в увлекательной форме и будут готовы к вопросам. Например, желающие узнают, что общего между несостоявшимися парами, бутербродом и катализом или что происходит, когда в математике приходится вычислять что-то действительно сложное.

В программе этого года также предусмотрены научные шоу, игры и экскурсии. Все мероприятия бесплатны, на участие в большинстве из них необходимо бронировать через сайт www.tydenavcr.cz. 

Фестиваль продлится до воскресенья, 6 ноября.

Источник: ceskatelevize.cz



читайте по теме
Assets
31 октября
13:42
485
Политика
ФОТО: Что происходило на демонстрации в Праге 30 октября
Assets
31 октября
13:13
680
Общество
В Чехии перед зданием правительства застрелился мужчина
Assets
31 октября
11:33
1100
Политика
Чешские политики критикуют флаг с изображением Путина в мешке для трупов
Assets
31 октября
10:58
13043
О Чехии
Популярный в Чехии напиток абсент: история, состав напитка, правильное употребление и коктейли
Последние новости:
Assets
31 октября
13:42
485
Политика
ФОТО: Что происходило на демонстрации в Праге 30 октября
Assets
31 октября
13:13
680
Общество
В Чехии перед зданием правительства застрелился мужчина
Assets
31 октября
11:33
1100
Политика
Чешские политики критикуют флаг с изображением Путина в мешке для трупов
Assets
31 октября
10:41
293
Экономика
Чехи экономят в основном на посещении ресторанов, однако ограничивают и автомобильные поездки
Assets
31 октября
09:18
610
Политика
Министры Чехии в Киеве обсудят ситуацию с беженцами и послевоенное восстановление Украины
Assets
31 октября
08:41
356
Политика
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что будет баллотироваться в президенты
Assets
30 октября
19:23
2766
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Праге на демонстрацию. С видеообращением выступила Елена Зеленская
Assets
30 октября
14:03
1245
Политика
Партия ANO в Чехии выдвинет своего кандидата в президенты
Assets
30 октября
10:24
2916
Общество
В Чехии на дискотеке пострадали восемь человек, пять из них серьезно
Assets
30 октября
10:02
1783
Общество
Россиянин, обвиняемый в участии в аннексии Крыма, покинул Чехию


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы