В Чехии открылся крупнейший фестиваль науки

Общение с молодыми учеными, посещение лабораторий и коридоров научно-исследовательских институтов, лекции, семинары и концерты и дегустация экзотических блюд — в Чехии 31 октября открылся фестиваль «Неделя Академии наук».

Крупнейший фестиваль науки в Чехии представит лучшее из мировых исследований в доступной и информативной форме. Люди смогут отправиться в один из институтов на дни открытых дверей, которые обычно сопровождаются насыщенной программой. Например, в Институте экспериментальной ботаники Академии наук Чехии в Оломоуце ученые покажут, как расшифровывается геном пшеницы или бананового дерева. В Институте геоники Академии наук в Остраве вы сможете познакомиться с химией вокруг нас.

Помимо исследовательских институтов, также свои двери распахнет штаб-квартира Академии наук на улице Народни в Праге. А сам фестиваль начнется с зажжения уникального фонаря KOJIMA, для создания которого в Прагу приехали мастера редкого ремесла изготовления этих традиционных фонарей.

Посетителей ждут концерт арабской музыки, дегустации восточных блюд, мастер-класс по оригами и интересные лекции — например, «Когда Каир рассказывает о своем славном прошлом». Многие лекции пройдут на английском языке. Кроме того, в фойе здания на Народни будет установлен тибетский церемониальный шатер, а всю неделю, включая выходные, можно будет посетить выставку «Чехословакия на Востоке: Восток в Чехословакии 1918–1938».

Новинкой в программе Недели Академии наук станут модерируемые дебаты с учеными в кинотеатре Přítomnost. Будут рассмотрены такие темы, как конец благосостояния, мир без ископаемого топлива, еда будущего, климат и то, как подготовить общество, чтобы оно оставалось устойчивым даже в разгар кризисов. Посетители смогут присоединиться к обсуждению в любое время, но требуется предварительное бронирование.

Желающие могут прийти в здание на Народни, чтобы пообщаться с молодыми учеными. В этом году пять экспертов представят свои исследования в увлекательной форме и будут готовы к вопросам. Например, желающие узнают, что общего между несостоявшимися парами, бутербродом и катализом или что происходит, когда в математике приходится вычислять что-то действительно сложное.

В программе этого года также предусмотрены научные шоу, игры и экскурсии. Все мероприятия бесплатны, на участие в большинстве из них необходимо бронировать через сайт www.tydenavcr.cz.

Фестиваль продлится до воскресенья, 6 ноября.

Источник: ceskatelevize.cz