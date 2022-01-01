В Чехии сегодня обсуждают: Итальянцы отметили годовщину возникновения фашизма

В Италии собрались сторонники бывшего режима Муссолини, чтобы отметить 100-летие событий, положивших начало 20-летнему фашистскому правлению в стране. Акция прошла на выходных в Предаппио — это родина фашистского диктатора и место, где бывший союзник Гитлера был похоронен.

По данным агентства DPA, склеп Муссолини в последние годы стал местом «паломничества» тех, кто испытывает ностальгию по его правлению, и неофашистов. Под этот вид «туризма» адаптирован ассортимент местных магазинов, где можно приобрести футболки, тарелки и другие сувениры с изображением диктатора и прочей символикой фашизма.

На место прибыли и родственники Бенито Муссолини, чтобы возложить венок к его могиле.

Мероприятие отличалось от акций прошлых лет, как отмечает агентство AFP, потому что участники всячески выражали поддержку новому итальянскому правительству Джорджи Мелони.

«Я бы голосовал и за Люцифера, если бы с ним мы победили левых в Италии. Я доволен тем, что у нас есть правительство Мелони», — цитирует агентство ANSA организатора марша Мирко Сантарелли.

В Италии есть законы, запрещающие пропаганду фашизма, но, как пишет AFP, они редко соблюдаются.

Источник: seznamzpravy.cz

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