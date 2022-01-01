В Чехии хотят скорректировать условия приема иностранцев в средние школы. Сейчас они «слишком строгие»

​Тем, кто учился за границей не менее двух лет за предыдущие четыре года, не нужно будет сдавать вступительный экзамен в среднюю школу (SŠ) на чешском языке. Знание языка будет подтверждено путем собеседования. Согласно действующим правилам, право на освобождение от вступительных экзаменов по чешскому языку имеют только студенты, которые долгое время учились за границей и не учились в чешской школе.

Это следует из поправки к закону об образовании, подготовленной Министерством образования (MŠMT). Документ до 28 ноября проходит процедуру общественного обсуждения.

Единый вступительный экзамен в чешские средние школы состоит из письменного теста по чешскому языку и литературе и письменного теста по математике. Экзамен проводится централизованно Центром оценки результатов образования (CERMAT). Результат комплексного экзамена является критерием для первого тура вступительных экзаменов в общеобразовательные школы с зачислением с 2016/2017 учебного года.

Впервые абитуриенты, поступившие в первый класс общеобразовательной школы с сентября 2017 года, сдавали единый экзамен весной 2017 года.

По мнению Министерства образования, нынешние условия приема абитуриентов из-за рубежа в общеобразовательные школы Чехии слишком строгие. Ученики, которые учатся в Чехии, например, только вторую половину девятого класса начальной школы (ZŠ), по существующим правилам не смогут сдать экзамен. По мнению Министерства образования и культуры, это дискриминация.

Если чешские законодатели одобрят нынешнее предложение, количество школьников и студентов, которым не нужно будет сдавать единый школьный экзамен по чешскому языку и литературе, увеличится. Достаточно ли они овладели чешским языком, чтобы учиться в чешской средней школе, директора проверят только путем устного собеседования.

Ученик, который учился за границей с шестого по седьмой год начальной школы, а затем на чешском языке в восьмом и девятом классе основной школы, имеет право на освобождение от экзамена. Согласно новым правилам, ученик, который до шестого класса учился в чешской начальной школе, а с седьмого класса посещал школу за границей, также не будет сдавать экзамен по чешскому языку.

Формат письменного вступительного экзамена по математике также будет скорректирован для иностранцев. Теперь у них будет словарь для перевода и больше времени на экзамен.

Стандартный лимит времени на сдачу единых тестов по математике составляет 70 минут, у иностранцев будет на 25% больше времени.

По мнению организации МЕТА (Общество возможностей молодых мигрантов), предлагаемое регулирование является недостаточным. «Мы предлагаем, чтобы льготы были автоматическими для студентов, которые учились за границей в течение двух из предыдущих восьми лет», — ответила на вопрос ЧТК Кристина Титерова, программный директор организации.

META также выступает за то, чтобы вместо собеседования было больше объективных тестов, определяющих уровень языка.

Представитель компании МЕТА Ян Хайнрих ранее заявлял, что единые вступительные экзамены — это проблема для иностранцев. По его словам, даже иностранцы, имеющие предпосылки для учебы в Чехии, обращаются в школы, которые принимают абитуриентов без экзаменов и зачастую более низкого качества.

Согласно статистике Министерства образования и культуры, в 2021/2022 учебном году в общеобразовательных школах обучалось 446 245 человек. Количество иностранцев — 10 053.

Источник: novinky.cz