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Украинские беженцы, уехавшие домой, могут вернуться в ЕС — заявил Ракушан

Украинские беженцы, уехавшие домой, могут вернуться в ЕС — заявил Ракушан

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 ноября
12:48
568
Беженцы, которые получили временные визы в Евросоюзе и вернулись в Украину, могут снова въехать в ЕС до наступления зимы, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после посещения Киева. По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн беженцев. Примерно пятая часть уже вернулась домой.

Украинские беженцы, уехавшие домой, могут вернуться в ЕС — заявил Ракушан

Министр заявил, что украинцы, обладающие временной защитой в одном из государств Евросоюза, имеют право вернуться в ЕС, если условия пока не позволяют остаться в Украине.

По словам Ракушана, можно предположить, что число беженцев в Евросоюзе может возрасти до пяти миллионов. 

«Я давно говорю, что все, что превышает полмиллиона прибывающих, — это уже большая нагрузка как для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для предоставления достойного жилья. Ставить палатки на скорую руку в зимний период точно не получится, ситуация будет намного сложнее», — добавил он.

В настоящее время ЕС предоставляет временную защиту до конца марта следующего года. Еврокомиссия уже договорилась о продлении на год, а страны-члены обсудят условия.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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