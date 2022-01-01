Украинские беженцы, уехавшие домой, могут вернуться в ЕС — заявил Ракушан

Министр заявил, что украинцы, обладающие временной защитой в одном из государств Евросоюза, имеют право вернуться в ЕС, если условия пока не позволяют остаться в Украине.
По словам Ракушана, можно предположить, что число беженцев в Евросоюзе может возрасти до пяти миллионов.
«Я давно говорю, что все, что превышает полмиллиона прибывающих, — это уже большая нагрузка как для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для предоставления достойного жилья. Ставить палатки на скорую руку в зимний период точно не получится, ситуация будет намного сложнее», — добавил он.
В настоящее время ЕС предоставляет временную защиту до конца марта следующего года. Еврокомиссия уже договорилась о продлении на год, а страны-члены обсудят условия.
Источник: ceskenoviny.cz
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