За три квартала 2022 года в Чехии было совершено больше убийств, чем за весь прошлый год

За первые три квартала этого года в Чешской Республике было совершено значительно больше убийств, чем за весь прошлый год. Полицейская статистика фиксирует 122 таких деяния с января по сентябрь, в прошлом году за сопоставимый период было совершено 85 убийств, а за весь год — 105. Однако, по мнению президиума полиции, рост нельзя отнести к какому-то конкретному социальному явлению: большинство убийств мотивировано личными спорами.

«Мы действительно фиксируем рост. Но мотивы убийства нужно оценивать в каждом конкретном случае», — заявил ЧТК пресс-секретарь президиума Якуб Винчалек. «В большинстве случаев жертва знает своего убийцу», — отметил он.

Всего за девять месяцев текущего года было совершено 66 убийств на почве личных отношений, еще три убийства заказные, два разбойных и одно на сексуальной почве. Остальные 50 убийств имели мотивы, которые полицейские статистики не отнесли ни к одной из этих категорий.

По словам Винчалека, вопрос о том, существует ли долгосрочная тенденция роста числа убийств, стоит задать криминалистам и другим исследователям. В отличие от полицейских, они имеют доступ к последующим решениям по отдельным делам. Однако Винчалек считает, что с учетом населения Чешской Республики 122 убийства нельзя назвать репрезентативной выборкой для категоричных выводов.

Больше всего убийств (16) до конца сентября этого года произошло в Устецком крае. В Среднечешском крае зарегистрировано на одно убийство меньше, в Праге — 14, в Моравско-Силезском крае — 13. Статистика также показывает, что из 122 убийств 14 были совершены иностранцами, а 28 — рецидивистами.

Месяцем с наибольшим количеством убийств стал сентябрь, когда полиция приступила к раскрытию 20 из них, в апреле было на одно убийство меньше. Наоборот, меньше всего убийств — семь — зарегистрировано в феврале. В январе, мае, июне, июле и августе было совершено 12 убийств.

Из 122 зарегистрированных убийств полиция раскрыла 104, что составляет 85,3%. В прошлом году доля раскрытых дел была практически такой же, примерно на полпроцента выше.

При этом уже сейчас понятно, что статистика за октябрь принесет очередной прирост. Женщина в окрестностях города Шумперк призналась в убийстве своего месячного сына на прошлой неделе. В том же регионе 17-летний юноша скончался после ножевого ранения, нанесенного 18-летним знакомым. На прошлой неделе в Праге полиция предъявила 16-летнему подростку обвинение в убийстве молодого человека, который был на три года старше его. Убийство дантиста расследуют в Средней Чехии. В Пардубице женщина зарезала своего бывшего партнера. В тюрьме оказалась и женщина, которая, по данным криминалистов, зарезала 33-летнего мужчину в пражском районе Либень.

Источник: ceskenoviny.cz