Женщина из Чехии отправила альфонсу 1,8 млн чешских крон, но любви так и не дождалась

54-летняя женщина отправила предполагаемому поклоннику, который представился американским военным врачом, в общей сложности 1,8 миллиона крон. Получив деньги, «врач» не сдержал своего обещания приехать к ней и жить вместе, как сообщила пресс-секретарь полиции Андреа Музыкантова.

Женщина познакомилась с мужчиной в Интернете в ноябре прошлого года. Мужчина утверждал, что работает на базе в Африке, жаловался на условия и хотел оттуда поскорее уехать.

«Он якобы влюбиться в эту женщину и пообещал начать с ней новую жизнь в Чехии. Но тут-то и была загвоздка. У врача не было денег на авиабилет, так что постадавшая не стала медлить и отправила для начала 2600 евро на указанный им счет. Деньги дошли но мошеннику их, видимо, не хватило», — сказала пресс-секретарь.

Женщина отправляла все новые и новые денежные переводы: за растаможку ценного подарка, который якобы ей предназначался, за проживание в отелях, за разблокировку счета мужчины...

«Военный врач не приехал, посылка так не пришла, а обманутая женщина и вправду начнет новую жизнь, но не ту, которую она себе представляла. Шаг за шагом неизвестный преступник выманил у жертвы 1,8 миллиона крон», — сказала Музыкантова.

Женщина обратилась в полицию в октябре этого года, спустя почти год после знакомства в Интернете. По мнению полиции, людям следует быть более осторожными при общении в сети.

«К сожалению, возврата отправленных средств обманутая женщина, скорее всего, не дождется», — добавила представитель полиции.

Источник: novinky.cz

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