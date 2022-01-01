Женщина из Чехии отправила альфонсу 1,8 млн чешских крон, но любви так и не дождалась

Женщина познакомилась с мужчиной в Интернете в ноябре прошлого года. Мужчина утверждал, что работает на базе в Африке, жаловался на условия и хотел оттуда поскорее уехать.
«Он якобы влюбиться в эту женщину и пообещал начать с ней новую жизнь в Чехии. Но тут-то и была загвоздка. У врача не было денег на авиабилет, так что постадавшая не стала медлить и отправила для начала 2600 евро на указанный им счет. Деньги дошли но мошеннику их, видимо, не хватило», — сказала пресс-секретарь.
Женщина отправляла все новые и новые денежные переводы: за растаможку ценного подарка, который якобы ей предназначался, за проживание в отелях, за разблокировку счета мужчины...
«Военный врач не приехал, посылка так не пришла, а обманутая женщина и вправду начнет новую жизнь, но не ту, которую она себе представляла. Шаг за шагом неизвестный преступник выманил у жертвы 1,8 миллиона крон», — сказала Музыкантова.
Женщина обратилась в полицию в октябре этого года, спустя почти год после знакомства в Интернете. По мнению полиции, людям следует быть более осторожными при общении в сети.
«К сожалению, возврата отправленных средств обманутая женщина, скорее всего, не дождется», — добавила представитель полиции.
Источник: novinky.cz
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