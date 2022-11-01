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Дилер в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди

Дилер в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди

Партнер рубрики:
Kochy
01 ноября
21:05
339
По данным полиции, 36-летний мужчина продавал метамфетамин прямо у одной из больниц Брно, заинтересованные лица ждали на площади своей очереди. Полиция обвинила его в сбыте наркотиков. Дилеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Дилер в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди

Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил пресс-секретарь полиции Давид Халупка. 

Мужчину задержали в Брно криминалисты, которые получили информацию, что иностранец продавал наркотики в Забрдовице. Они подготовились отслеживать места, где он должен был продавать свой товар. Одним из них оказалась площадь перед травматологической больницей. 

«Мы сами удивились тому, как происходила продажа наркотиков на улице. Дилер беззастенчиво устроил мобильный офис в зоне отдыха на открытом воздухе. Его клиенты вежливо ждали своей очереди», — сказал представитель полиции. 

Мужчина хотел уехать на скутере, но его задержала криминальная полиция. Наркотики впоследствии были обнаружены также в его квартире. 

«Ему грозит до пяти лет лишения свободы за преступление, связанное с незаконным изготовлением и иным оборотом наркотических и психотропных веществ и ядов», — добавил Халупка.

Источник: novinky.cz



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