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Торговец в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди.

Торговец в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди.

Партнер рубрики:
Kochy
01 ноября
21:05
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По данным полиции, 36-летний мужчина продавал метамфетамин прямо у одной из больниц Брно, заинтересованные лица ждали на площади своей очереди. Полиция обвинила его в сбыте наркотиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Торговец в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди.

Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь полиции Давид Халупка на сайте полиции. 

Мужчину задержали криминалисты в Брно, которые получили информацию о том, что иностранец продавал наркотики в Забрдовице. Поэтому они подготовились к мониторингу мест, где он должен был продавать наркотики. Одним из них была площадь перед травматологической больницей. 

«Мы сами удивились тому, как происходит продажа наркотиков на улице. Дилер беззастенчиво устроил мобильный офис в зоне отдыха на открытом воздухе. Его клиенты вежливо ждали вдалеке своей очереди», — сказал представитель полиции. 

После продажи мужчина хотел уехать с места на скутере, но его задержала криминальная полиция. Наркотики впоследствии были обнаружены также в его квартире во время обыска дома. 

«Ему грозит до пяти лет лишения свободы за преступление, связанное с незаконным изготовлением и иным оборотом наркотических и психотропных веществ и ядов», — добавил Халупка. 

Источник: novinky.cz



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