«Я хотел спровоцировать дискуссию». За размещение изображения Путина в мешке для трупов главу МВД Чехии могут оштрафовать

28 октября по инициативе министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана на здании МВД была размещена инсталляция, на которой между чешским и украинским флагами находился портрет президента России Владимира Путина в мешке для трупов. По словам министра, он хотел спровоцировать дискуссию, в которой нуждается чешское общество. В программе «События, комментарии» на чешском телевидении он добавил, что против него возбуждено около десяти административных дел, и, если министерству будет присужден административный штраф за неправомерное использование чешского флага, он готов оплатить его из собственных средств.

Ракушан сказал, что это была не его идея, а результат сотрудничества коллег из отдела стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел с организацией Dekomunizace. Он подчеркнул, что основной аудиторией была чешская, а не украинская общественность.

Он заявил, что хотел «отметить пятую колонну; обозначить, кто враг, обозначить зло, что Путин — это зло, и не бояться этого».

Министр добавил, что мы не боимся карикатурно изображать Гитлера или, в прошлом, Саддама Хусейна. «Если я поднял дискуссию о том, можем ли мы карикатурно изображать зло, которое очевидно здесь и сейчас, и это зло российского вторжения в Украину, — то я думаю, что такие дебаты легитимны. И я рад, что они происходят в нашем обществе».

Он считает эти дебаты самым важным, что сейчас нужно чешскому обществу. «И еще больше нам нужно иметь возможность защитить себя дома от тех, кто говорит, что Путин — наш друг».

Спорная инсталляция вызвала большой резонанс. Ракушан сообщил, что против него возбуждено около десяти административных дел. Однако он считает, что стратегическая коммуникация иногда требует мощных средств.

При этом он считает, что это был коллаж, произведение искусства, а не злоупотребление чешским флагом. Он добавил, что если Министерству внутренних дел будет назначен административный штраф в размере 10 000 крон, он гарантирует гражданам Чехии, что оплатит его из собственных средств.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz