На Чехию могут обрушиться DDoS-атаки, предупредил NÚKIB

«За последний месяц, в том числе в контексте геополитической ситуации в Восточной Европе, мы зафиксировали значительное увеличение числа атак такого типа в Чешской Республике», — предупредили во вторник в ведомстве.
DDoS-атака всегда происходит по одному и тому же сценарию. Сотни тысяч компьютеров в один момент начинают обращаться к определенному серверу. Обычно он не может обработать такое большое количество запросов и «падает». Для пользователей атакованный таким образом сайт оказывается недоступным.
По данным ведомства, DDoS-атаки обычно оказывают лишь краткосрочное воздействие. На своем сайте ведомство опубликовало список мер, которым нужно следовать, чтобы свести к минимуму шансы хакеров на успешную атаку.
«Мы предупреждаем, что из-за DDoS-атак могут произойти временные сбои в работе систем, в том числе критически важных сервисов, таких как порталы государственного управления», — сообщили представители NÚKIB.
На прошлой неделе DDoS-атаке подверглись компьютерные системы оператора T-Mobile, из-за чего его услуги были недоступны на всей территории республики.
Источник: novinky.cz
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