На Чехию могут обрушиться DDoS-атаки, предупредил NÚKIB

Национальное управление кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) выпустило предупреждение о повышенном риске DDoS-атак (с англ. Distributed Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании). Служба безопасности связывает увеличение количества атак на чешские сайты с войной в Украине.

«За последний месяц, в том числе в контексте геополитической ситуации в Восточной Европе, мы зафиксировали значительное увеличение числа атак такого типа в Чешской Республике», — предупредили во вторник в ведомстве.

DDoS-атака всегда происходит по одному и тому же сценарию. Сотни тысяч компьютеров в один момент начинают обращаться к определенному серверу. Обычно он не может обработать такое большое количество запросов и «падает». Для пользователей атакованный таким образом сайт оказывается недоступным.

По данным ведомства, DDoS-атаки обычно оказывают лишь краткосрочное воздействие. На своем сайте ведомство опубликовало список мер, которым нужно следовать, чтобы свести к минимуму шансы хакеров на успешную атаку.

«Мы предупреждаем, что из-за DDoS-атак могут произойти временные сбои в работе систем, в том числе критически важных сервисов, таких как порталы государственного управления», — сообщили представители NÚKIB.

На прошлой неделе DDoS-атаке подверглись компьютерные системы оператора T-Mobile, из-за чего его услуги были недоступны на всей территории республики.

Источник: novinky.cz

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