Обязательная datová schránka отменяется: Власти Чехии не будут открывать электронный информационный ящик автоматически

«Мы оставляем возможность пользоваться традиционными средствами коммуникации тем, кому сложно пользоваться электронным информационным ящиком», — сказал премьер-министр Петр Фиала (ODS) после заседания кабинета министров.
Планировалось, что datová schránka будет автоматически открываться с января. Посредством datová schránka вы можете подать налоговую декларацию, запросить справку об отсутствии судимости, получить сводку штрафных баллов за вождение или, например, отправить заявление, чтобы отпросить ребенка из школы.
Источник: novinky.cz
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