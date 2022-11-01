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Обязательная datová schránka отменяется: Власти Чехии не будут открывать электронный информационный ящик автоматически

Обязательная datová schránka отменяется: Власти Чехии не будут открывать электронный информационный ящик автоматически

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anastasiia-kn
02 ноября
17:48
329
В среду правительство одобрило отмену автоматического ящика данных для граждан, которое должно было вступить в силу в январе. Таким образом, datová schránka и далее будет устанавливаться только по желанию самих пользователей. Предложение о поправке к закону будет направлено в Палату представителей. Депутаты обсудят отмену на заседании, которое состоится 15 ноября.

Обязательная datová schránka отменяется: Власти Чехии не будут открывать электронный информационный ящик автоматически

«Мы оставляем возможность пользоваться традиционными средствами коммуникации тем, кому сложно пользоваться электронным информационным ящиком», — сказал премьер-министр Петр Фиала (ODS) после заседания кабинета министров.

Планировалось, что datová schránka будет автоматически открываться с января. Посредством datová schránka вы можете подать налоговую декларацию, запросить справку об отсутствии судимости, получить сводку штрафных баллов за вождение или, например, отправить заявление, чтобы отпросить ребенка из школы.

Источник: novinky.cz

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